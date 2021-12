Hallan a una mujer baleada mortalmente en su casa

El martes a finales de la mañana, una mujer identificada por las autoridades como Karesha Brissett de 45 años fue hallada muerta en el interior de su casa en Port St. Lucie. Según la policía, una amiga preocupada porque no se presentó al trabajo la fue a buscar, cuando llegó supo que algo terrible había sucedido, y le pidió ayuda a un repartidor de paquetes para q llamara a la policía.

Robert Fonteyn, sargent detective de la policía de Port St Lucie, dijo: “Nuestros oficiales respondieron y mientras realizaban la inspección y sus sospechas aumentaron al punto que ingresaron a la casa y encontraron a la víctima".

La policía señaló que más temprano en la madrugada del mismo día vecinos oyeron disparos, que fueron reportados, pero la policía no encontró nada.

Linda Murphy, una vecina, dijo:

“Aproximadamente a las 4:00 de la mañana me estaba medio levantando y de repente oí papá papá y pensé que alguien estaba tocando a mi puerta”.

Las autoridades señalaron que la mujer fue baleada a través de las puertas corredizas y más de 13 casquillos de bala fueron hallados.

Susan Wagner, quien vive en la urbanización, dijo:

“Yo vivía en New York y uno piensa que este tipo de cosas pasan más ahí pero sí que puede pasar en cualquier sitio pero vinimos para aquí pensando que ni en 1 millón de años algo así ocurriría estamos en shock”.

La policía ha afirmado que este hecho no fue aleatorio y que la víctima era el objetivo. Más de 24 horas después de este hecho los detectives continúan investigando y obteniendo más pistas.

Las autoridades han señalado que el sospechoso no se encuentra en la zona, por lo que no existe peligro para los residentes de esta comunidad. No obstante han dicho que han aumentado el patrullaje en este vecindario.