EXCLUSIVA: Haila habla de Cuba, Miami, Fidel y la música

El beso de Haila María Mompié a Fidel Castro y y sus buenos deseos hace nueve años siguen causándole problemas a la cantante cubana, que ahora en Miami habla de la cancelación de su concierto después de que el alcalde Francis Suarez la declara persona non grata.

“Estaba preparada psicológicamente para eso, pero estoy tranquila”, dice la cantante, “creo que existian muchos factores que estaban en mi contra para que este concierto no se hiciera”.

"Las personas expresan sus sentimientos en momentos de emociones , y fueron los sentimientos que yo expresé, entonces son mis sentimientos, nadie me puede juzgar por eso, porque yo no he cometido ningún delito, eso no me convierte en terrorista, ni en una criminal”, se defiende la cantante por quienes le juzgan tras haberle cantado en un momento a Castro.

Sin embargo, desde Cuba el hijo de la cantante arremetió con improperios en las redes sociales contra el exilio y llamó terrorista al alcalde Suárez.

Hay una historia, hay una realidad, hay un Miami donde reside una comunida cubana que se lo quitaron todo, muchos cubanos que tienen familiares presos políticos, otros que los mataron, otros que todavía sufren la separación familiar, otros cuyos familiares murieron en el estrecho de la Florida tratando de llegar aca víctimas de una dictadura.

“No es la primera vez que vengo a Miami a hacer conciertos, siempre han estado a las afueras de los lugares donde he hecho conciertos, con sus pancartas haciendo protestas y todo el mundo tiene el derecho de hacerlo”, reconoce Haila.

Pero esta vez fue diferente y Haila quien no oculta su simpatía hacia el régimen tendrá que marcharse de Miami a La Habana sin cantar. “Estoy en un país en democracia no donde no existe la democracia, entonces aquí todo el mundo tiene el derecho de expresarse, de la manera que entienda, yo vengo a hacer musica”, reconoce la cubana.

El año pasado el gobierno estadounidense le otorgó una visa de 5 años a la cantante. De su paso por EEUU dijo que es una “artista y pieso que no siginifico un peligro para esta nación … pienso que debe ser un derecho, no se le puede prohibir la entrada a ningún ser humano a ningún país".