Hackers roban identidad de fallecidos en Surfside

Tras semanas de dolor para familiares que perdieron a sus seres queridos por el colapso del edificio Champlain Tower. Ahora se suma un hecho que el alcalde de Surfside describe como inconcebible e inaceptable, tras conocerse que piratas estarían robándose la identidad de los fallecidos.

Charles Burkett, alcalde de Surfside, dice:

“Hemos conversado con varios familiares quienes nos dicen haber recibido tarjetas de crédito con los nombres de víctimas y que también se han hecho cargos a sus cuentas”

Autoridades dieron a conocer que el o los criminales cibernéticos, habrían conocido los nombres de los fallecidos por publicaciones de los medios, pero no dieron más detalles de cuántas víctimas fueron el objetivo.

“Queremos atrapara a los individuos que están haciendo esto, al parecer no solo estarían obteniendo tarjetas de crédito, pero además intentando robarse los bienes de las víctimas. Les advertimos a los familiares que deben cerrar sus tarjetas, incluso sus tarjetas del seguro social para que esto no siga ocurriendo” advirtió el alcalde.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de ningún sospechoso en relación a estos crímenes que profundizan la herida en una comunidad ya extremadamente dolida y horrorizada por estos actos.

“Si yo fuera estos individuos, no me metería a hacer estas cosas ilegales y mucho menos meterse con la policía de Surfside, porque no tendrán compasión con ellos tras haber pasado las tres semanas más fuertes y dolorosas para todos nosotros”, dijo el acalde.

Las autoridades de Surfside indican que, aunque ya se ha identificado de donde provienen estos delitos, aún no se han efectuado más arrestos, por ahora tampoco se van a dar a conocer los nombres de más víctimas.

Autoridades les piden a los familiares que verifiquen los movimientos bancarios de sus seres queridos.