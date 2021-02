Hablan tripulantes de embarcación que rescató a náufrago cerca de Fort Pierce

Durante cerca de 40 horas, un hombre se aferró a los restos de una embarcación hasta que fue rescatado cerca de la costa de Florida, pero las otras seis por buenos samaritanos, pero desafortunadamente otras seis personas no han sido encontradas.

La Guardia Costera ha tenido que tomar la difícil decisión de suspender la búsqueda de las otras personas que se encontraban a bordo de una embarcación que se volcó el pasado 10 de febrero en ruta de las Bahamas a la Florida, a aproximadamente 23 millas de la costa de Fort Pierce.

El único sobreviviente fue rescatado por tripulantes de un barco que navegaba en la zona.

La tripulación del Southern Eagle se encontraba pescando el viernes pasado en la mañana en el área , cuando vieron un retorno en el radar.

"Fue una gran sorpresa. Inmediatamente me di cuenta que ya no estábamos buscando peces, si no estábamos ahí para rescatar a alguien", dijo Chase Cornell, capitán del barco.

Peter Busch, el dueño de la embarcación, estaba durmiendo cuando repentinamente el barco se detuvo.

"Simplemente estoy agradecido de que estábamos en el lugar en el momento adecuado", dijo.

La tripulación encontró a un hombre aferrándose a la embarcación casi hundida a 23 millas de la ensenada de Fort Pierce.

El hombre les dijo que era de Jamaica y que habían zarpado de las Bahamas cuando una gran ola volcó su embarcación y otras seis personas también cayeron al mar. Telemundo 51 obtuvo información de que tres hombres eran de Guyana, dos de Jamaica y uno de Bahamas.

Mientras rescataban al hombre llamaron a la Guardia Costera. Le quitaron la ropa que estaba empapada de gasolina y lo lavaron con jabón.

La tripulación cuidó del hombre hasta que llegó el guardacostas. Para todos ellos un viaje de pesca que recordarán toda la vida.