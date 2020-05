Hablan testigos de rescate de niño con autismo

Jesús, el hombre que rescato de morir ahogado a niño autista, dice que era “un niño, un ser indefenso, primero e un niño y segundo es un niño especial”

A Jesús todavía le cuesta creer que el niño que rescato de morir ahogado en el canal de su condominio en la 103 ave y Kendall Dr., el jueves 21 de mayo pasado, sea Alejandro Repley, el mismo con condición autista asesinado por su madre.

“Vi al niño en el agua, bajaba y subía y la mujer gritaba”, cuenta.

Se refiere a Patricia Repley, la madre de Alejandro, quien, según el reporte policial, quedó captada en cámara empujando a su hijo a este canal.

“Alguien dijo llamen a la policía y la señora dijo no, no, a la policía no. Nos pareció raro, pero en ese momento lo importante era la vida del niño”, dice.

Jesus cuenta que el rescate entre el, otra vecina y la propia madre del menor, duro entre 5 a 10 min porque el niño no colaboraba

“Todo este tiempo yo no le vi la cara al niño, yo le miro la cara cuando la madre lo para y el niño me mira con una sonrisa...triste”, dice Zeida, quien fue parte del rescate.

“Lo sacamos y fuimos a donde esta esa manguera a bañarlo porque aquí el agua está sucia”, dice Jesús.

“Ella decía que estaba muy apurada y que tenía que llamar a su marido”, dice Zeida.

Patricia, según el testimonio de estos vecinos, dijo en ese momento que la estaban persiguiendo.

La misma versión que luego de cometer su segundo delito y ocasionar la muerte de su hijo, contó a las autoridades estacionada en el parqueo de una tienda Home Depot en Kendall.