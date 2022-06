Hablan padres de joven del sur de la Florida, condenado a 10 años de prision en Cuba

Marbelis de la Cruz, madre de preso político en Cuba, dice;

“Yo tenía la esperanza de que en este juicio de apelación a mí me entregaran a mi hijo”.

Pero esa esperanza se derrumbó el lunes, en el tribunal popular de Santiago de Cuba.

Néstor Cintra - padre de preso político en Cuba, asegura:

“Lo mínimo era que a él lo mandaran para allá para su país, aunque no volviera a pisar Cuba”

Son los padres de Sadiel Cintra de la Cruz, el joven residente en estados unidos que se encuentra detenido en cuba, por participar en las protestas del 11 de julio.

“Créeme que me siento muy indignado con toda la farsa que le han montado a mi hijo para enjuiciarlo por algo que él no ha hecho”, dice el padre.

Inicialmente, Sadiel fue condenado a 12 anos de prisión por los delitos de instigación para delinquir, desacato, desorden público y atentado. Este lunes tuvo su corte de apelación.

“Los que estuvieron en el primer juicio se contradecían en sus declaraciones”, dice el padre.

“Todo es una mentira, todo es un engaño. No son capaces ni de mirarnos a los ojos de tantas mentiras”, dice la madre.

“Todo con el afán de enjuiciarlo por algo que no cometió”, dice el padre.

Finalmente, la sentencia solo se redujo 2 años. Es decir, en vez de 12, una década en prisión.

“Se sentía con grandes esperanzas porque el sabe que es inocente. Pero yo le dije, mijo, no te preocupes, hemos perdido una batalla, no la guerra. Además, 10 años no serán, puesto que esto no va a durar 10 años”, dice el padre.

“Yo no me voy a callar. Voy a seguir alzando la voz hasta que me entreguen a mi hijo”, dijo la madre.

Ambos padres ruegan por ayuda a políticos en Estados Unidos.

“Los congresistas me tienen que ayudar, porque nosotros formamos parte de lo que son ellos”.