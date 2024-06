Hablan madres de víctima y sospechoso de tiroteo mortal

Una vigilia con velas y una liberación de globos se llevó a cabo este domingo en honor a Damarion Bailey, de 15 años, después de que fue asesinado la mañana del sábado en Florida City.

Latasha Bailey, madre de Damarion, declaró: “Para hacerle saber que no lo hemos olvidado. Nunca.”

La policía arrestó a Jeron Smith, de 18 años, y lo acusó de asesinato en segundo grado. La madre de Smith, Angela Cade, dijo que su hijo era el mejor amigo de Bailey.

"No sé qué pasó porque realmente no estaba allí, pero sé que ese es el mejor amigo de mi hijo y sé que él no haría algo así. Lo sé", afirmó Cade.

Según un informe de arresto, Smith y Bailey estaban sentados en el patio de la casa de Smith cuando vieron a dos hombres en bicicleta. Smith sacó una pistola y comenzó a dispararles sin provocación.

El informe de arresto muestra que Bailey recibió un disparo en la cabeza.

"No arrojen a mi hijo debajo del autobús cuando él defendió a ambos. Intentó ayudar a ambos. Si ocurrió algún error, no intentó lastimarlo porque ese es su mejor amigo", explicó Cade.

La madrina de la víctima advirtió: "Cuiden la palabra 'amigo'. Esa palabra de 'amigo' puede hacer que te maten y eso es lo que pasó ahora".

La familia de Bailey dice que se sienten aliviados de que la policía haya hecho un arresto rápidamente, pero aún tienen preguntas sobre lo que ocurrió y qué llevó al tiroteo.

Angela Cade expresó: "Yo también estoy herida porque él también es cercano a mí. No podemos recuperar eso y eso me duele mucho."

Los detectives informaron que durante el tiroteo, Bailey recibió un disparo en la cabeza. La madre de Smith declaró haber visto a su hijo y a Bailey antes del incidente, subrayando que no tenían problemas y no estaban peleando.

Los oficiales de Florida City respondieron al lugar de los hechos, cerca de la calle 13 del noroeste y la quinta avenida, alrededor de las 10:30 am del sábado, donde encontraron a Bailey con heridas de bala. Según la policía de Miami-Dade, Bailey murió en el lugar.

Este domingo, Jeron Smith se rehusó a ver al juez en la corte. La policía recuperó un arma de fuego de 9 mm que estaba oculta detrás de una unidad de aire acondicionado y, según el informe, Smith confesó que era suya. El adolescente permanece detenido en la cárcel del condado de Miami-Dade.