Hablan los familiares de joven cubano asesinado en la frontera

“La vida de mi hermano no me la van a devolver, pero alguien lo tiene que pagar, porque esto no se puede quedar así, impune”, dice Íngrid Mabel Nieves, quien vive en Texas y es la hermana de Cristian San Martín, un joven cubano de 19 años asesinado a balazos la noche de este lunes en Ciudad Juárez, a muy pocos metros de la frontera.

Desde el año 2019, el joven esperaba en la frontera por su caso de asilo político. Residía en nogales, pero cinco días antes de la tragedia viajo a Ciudad Juárez, porque ya estaba a punto de cruzar a Estados Unidos. Su tío, residente estadounidense, decidió ir México para acompañarlo.

“Yo viene a tratar de protegerlo de esto mismo. Para que no pasara esto mismo, siempre lo hice, por todo el tiempo que él estaba en México. Y que venga a suceder esto, no lo creo aún”, dijo el tío de la víctima.

Ambos estaban sentados en un banco, frente al hotel donde se hospedaban, a pocos metros del puente fronterizo.

“Y de momento, alguien de la nada llegó y disparó. Que ni lo vi, no sé qué sucedió ni por qué sucedió”.

La hermana de Cristian responsabiliza a la ACNUR, una agencia de las naciones unidas que coordina el ingreso de los solicitantes de asilo a Estados Unidos.

“ ¿Qué necesidad había de eso si mi hermano podía haber estado conmigo aquí hace mucho tiempo? Porque por la lista ya le tocaría haber entrado cuando entraron los del 2019, y ustedes me lo dejaron ahí, a merced de dios”, dice la hermana de la víctima.

Dice que, en varias ocasiones, les comunico que su hermano corría peligro en la frontera.

“Tanta culpa tiene el hombre que disparo esos tiros contra mi hermano, como el ACNUR. Una vez les dije: ¿qué van a esperar? ¿Que me lo maten? Y así sucedió”, die Mabel.

En sus redes sociales, la agencia condeno el asesinato del joven cubano: "confiamos en que las autoridades investigaran exhaustivamente para esclarecer este lamentable suceso". “

En estos momentos hay una investigación activa. Mientras tanto, la familia en Cuba está solicitando ayuda para que el traslado del cuerpo a la isla. Nosotros contactamos a la agencia de refugiados de la ONU y dijeron que mañana nos ofrecerían una entrevista sobre la muerte de este joven.