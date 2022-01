Hablan las hijas de víctima de mortal accidente en la Pequeña Habana

Hablamos con las hijas de Mayra Sánchez, que murió de manera trágica el lunes en la Pequeña Habana. Están devastadas. El presunto responsable del accidente está arrestado.

A pesar de su dolor las hijas de Mayra Sánchez tienen la tranquilidad de saber que se hará justicia. Recordaron a su madre y desde la angustia les dieron un consejo a todos los padres.

Yaqueline Acosta, hija de la víctima, dice: “Mi madre ya no va a regresar. Por mucho que él cumpla años detrás de las rejas, él no me va a regresar a mi mamá”.

No hay más que dolor en el corazón de Yaqueline y Damarys, las hijas de Mayra Sánchez, quien murió como consecuencia del accidente que sufrió el lunes en la Pequeña Habana cuando una camioneta chocó con su auto.

“Se bajo del carro, se dio a la fuga, paso por al lado de mi mamá, viendo a herida, pidiendo ayuda y ni siquiera miró para el lado”.

Esta tarde, el adolescente que manejaba esa camioneta, según la policía, se presentó en corte juvenil en una audiencia por zoom.

El juez le notificó a la madre del muchacho arrestado que, si no tenía un abogado, por ley se le puede designar un defensor oficial.

Damarys, la otra hija de Mayra Sánchez, también hace un llamado a la conciencia de cada padre, para que la muerte de Mayra no sea en vano.

“Hay que criar hijos con la mano más severa, con empatía con la humanidad, con empatía del ser humano. Que sepan que después de cada acto hay una consecuencia”

Este mediodía la policía nos dijo que el sospechoso pensaba dejar miami para evitar que lo arresten, y confirmó que en la camioneta sólo viajaban dos personas, conductor y acompañante, no 3, como se creyó inicialmente.

Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami, dice:

“En uno de los videos que está circulando vemos a 4 personas corriendo de la escena. Hemos determinado que dos de ellos eran los sujetos que hemos entrevistado pero los otros dos eran buenos samaritanos que le corriéndonosla atrás”.

Echarle una mirada al pasado reflejado en estas fotos y mensajes familiares, como el que sus nietas le dedicaron a Mayra, es un dolor difícil de asimilar.

En total el adolescente tiene 13 cargos, de los cuales 5 son graves y por homicidio vehicular.