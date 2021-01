Hablan familiares de sobreviviente de trágico accidente

En el hospital Kendall Regional está ingresado Daniel Carrera, él estaba en la camioneta que chocó contra otro auto la noche de fin de año. Hablamos con su hermano y su cuñada. Nos dijeron que tienen un profundo dolor y quieren conocer a los padres de las víctimas fatales.

Anyel Hernández, su hermano quedó herido en el accidente del 31 de diciembre en Miami

“Lo primero que hice fue tirarme en el piso cuando vi a mi hermano así. Estaba bien golpeado. A las otras víctimas también las vi, es algo que no se me va a borrar nunca”.

Daniel viajaba en el asiento de atrás de la camioneta. Su familia nos contó que está en grave estado y que sólo rezan por su recuperación.

Estefany González, cuñada de Daniel, dice: “El golpe que se dio en la nariz se la movió para atrás y le provoco una fractura de cráneo. Sufrió una pequeña fisura en el cerebro. Le quedaron partículas de hueso en el cerebro. Le hicieron una operación de 8 horas para podérselas sacar”.

La intención de Anyel y su esposa era conocer a las familias de las víctimas fatales, pero dicen que no sabían cómo hacerlo, pues desconocían su identidad. Al ver en nuestro noticiero al papá de Yuhlia nos pidieron ayuda para acercarse a él.

“Yo sé que es un dolor irreparable. Que no hay palabras que uno pueda decirle a esa familia para que se sientan mejor, pero quisiéramos hablar con ellos. Es un dolor que no se lo deseo a nadie. No sé cómo explicarlo. El mismo dolor que yo sentí cuando llegué ahí y vi a mi hermano. Pudo ser él”.

Ellos están unidos en el dolor. En ambos casos entienden que son víctimas de una situación que no eligieron. Los padres de Yuhlia ya no podrán abrazar a su hija, y la familia de Daniel sabe que el muchacho deberá vivir con una dura lección que le impuso el destino.

“Me abrazó y me dijo que lo disculpara, me dijo que nos quería mucho, pero yo se que le van a quedar muchas secuelas sobre ese trauma”.

En relación al encuentro entre ambas familias, el hermano y la cuñada de Daniel nos dijeron que les gustaría conocer a los padres de Yuhlia lo antes posible, sin más pérdida de tiempo.