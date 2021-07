Hablan familiares de joven detenido en Cuba por manifestarse el 11 de julio

La imagen de su sobrino Rolando Remedios, de 25 años, siendo violentamente arrestado frente al Capitolio de La Habana, durante las manifestaciones populares del 11 de julio, ha sido titular en la prensa internacional. A 17 días después continúa detenido.

Severino Marrón, tío del joven detenido en Cuba se pregunta "donde está el derecho constitucional si por el solo hecho de estar ahí lo arrestaron y lleva un montón de días prácticamente incomunicado porque la familia lo ha podido ver 10 minutos".

"El temor es que lo puedan estar acusando de otros delitos de otros cargos y que esos cargos, lo afecten más y lo dejen más tiempo en la cárcel", se cuestiona Gladis Remedios, tía del joven detenido en Cuba.

Es la preocupación también de Rosario Morfa, la madre de Adrián Morfa Blanco, un padre de familia residente en la provincia de Cienfuegos, donde también hubo manifestaciones el 11 de julio.

"Mi niño lo único que ha hecho ha sido expresarse decir lo que piensa no es un ladrón, no rompió nada, no abusó, no daño a nadie, mi nieta más pequeña está enferma, mi familia se está destruyendo por esto señores" dice Rosario Morfa en un video.

Y es que la crueldad de las fuerzas represivas del régimen no tiene límites, ni con los menores de edad.

Gabriela, adolescente de 17 años, también arrestada por el régimen por supuestamente participar en la manifestación y condenada a 8 meses de cárcel, rompió el silencio y denunció la intimidación a la que fue sometida en prisión.

He visto muchos videos de la increíble violencia y represión que se ha vivido en Cuba, dijo este miércoles el senador Bob Menéndez, líder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU.

"Tenemos que buscar formas de internacionalizar el esfuerzo en contra del régimen de Cuba para que actualmente escuche al pueblo", dijo el senador de origen cubano.

A propósito hoy se aprobó una resolución bipartidista y bicameral en condena a la brutalidad policial y las arbitrariedades del gobierno cubano contra su pueblo tras los sucesos del 11 de julio.