Hablan familiares de detenido en centro de ICE

Llevaba 16 años sin ver a mi hermano. Con eso se lo digo todo. Y mirarlo en un lugar así, ya podrá imaginarse cómo yo me puse”, dice Sandra Blandón, cuyo hermano permanece en un centro de ICE

El sitio al que se refiere Sandra es uno de los 14 centros de detención de ICE en Luisiana, donde su hermano permanece recluido desde hace más de seis meses.

“Mi hermano es un dentista. Mi hermano no es un criminal. El vino desde Nicaragua porque allá nosotros somos perseguidos”, dijo Sandra.

Prefiere no revelar la identidad de su hermano, por miedo a represalias en su contra dentro de la prisión, donde según denuncia el trato es inhumano.

“Si alguno de ellos protesta, los meten en un hueco, así le llaman. Y ahí permanecen esposados de pies y manos”, dice

"Cogen a los presos y no les cambian ni la ropa... Solamente cuando viene la visita, les cambian el traje", dice Richard Valle, cuñado de un migrante detenido por ICE.

El esposo de Sandra es cubano, como la mayoría de los migrantes que según nos dijo, vio detenidos en el correccional, de donde acaban de llegar.

“Me miraban y me abrían los ojos. Querían decirme algo, pero tenían miedo porque los guardias estaban mirando. Y bajito me imploraban: sáquenme de aquí. Llamen a Telemundo, denuncien porque ya no podemos más”, dice Sandra.

Mantener a los migrantes detenidos, se ha convertido en un jugoso negocio para las compañías privadas que operan estas instalaciones, según informo noticias Telemundo en la segunda parte de un reportaje dedicado a los centros de ICE en Luisiana.

Una ganancia económica que, a juicio de los defensores de los migrantes, justifica la negativa para ofrecer paroles o libertad condicional. Pero que, al mismo tiempo, aumenta la desesperación de miles de familias.