Hablan familiares de anciano que murió en tiroteo con la policía de Broward

Un tiroteo ocurrido este domingo en la concurrida calle Rock Island en Margate dejó a un hombre sin vida. Los familiares dicen que aún no pueden creer lo que sucedió, pero afirman que el anciano se encontraba un poco indispuesto horas antes de ser baleado por un oficial tras hacer caso omiso a las órdenes de la policía.

Hoy la policía confirmó que un oficial de la ciudad le disparó mortalmente a José Antonio Suárez, quien supuestamente estaba mostrando un arma y disparando hacia el suelo.

La esposa del fallecido, Carmen Suárez asegura que la pistola no estaba cargada. “El tenía una chiquita de muchos años pero él nunca hacia nada”, dice en relación al arma.

Carmen Suárez dice que se encontraba con su hija en el centro comercial cuando todo ocurrió este pasado domingo cerca de las 12:46 de la tarde. La mujer agrega que su esposo tuvo una mañana difícil, pero nunca imaginó que terminaría muerto horas después.

Betsy Soto, hijastra del fallecido, solo repite: “Yo no pensaba nada así … él decía no me siento bien, quiero ir al hospital. No estoy segura, él estaba triste porque no le hicieron el baño, lo dejaron por la mitad y eso como que le dio un poquito de tristeza”.

Según información de las autoridades, los oficiales le dieron varias órdenes al hombre de 82 años para que soltara el arma, él supuestamente les apuntó y fue entonces cuando un oficial abrió fuego.

Suárez recibió un disparo y fue asistido de emergencia, pero falleció en el lugar. Ahora sus familiares y esposa de 8 años esperan el resultado de la investigación para comprender los detalles de su muerte.

“Sorpresa sorpresa, estamos en shock porque no sabía que esto iba a pasar hoy … el era bueno, no dormimos estamos llorando … mucha tristeza por la familia”.

Esta investigación esta siendo liderada por el departamento de cumplimiento de la ley de la Florida. El oficial que disparó su arma ha sido puesto en licencia administrativa como parte del protocolo del departamento de policía de Margate.