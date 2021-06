Hablan desde Cuba balseros repatriados

Desde un centro de aislamiento en Cuba, hablamos con algunos de los balseros que fueron repatriados.

“Aquí estamos todos. Todos estamos aquí, falta un grupo que está en otro centro de aislamiento, pero estamos en las mismas, en las mismas condiciones”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La travesía de estos cubanos, incluido un menor de cinco años, comenzó el domingo 23 de mayo. Se lanzaron al mar en Bahía Honda, provincia de artemisa, rumbo a las costas de Estados Unidos. Según dicen, en una embarcación construida por ellos mismos.

Prácticamente a mitad de trayecto, dicen que la embarcación comenzó a hundirse. Fue entonces cuando vieron un barco de pescadores.

“Empezamos a gritar y ellos se nos acercaron y no querían rescatarnos, porque dicen que se iban a meter en candela, nos recogieron porque les ensenamos al niño. Si no, no nos recogen, y cuando ya íbamos camino a tierra, el barco americano nos intercepto. Ahí mismito, a cuatro millas”, dice Yosmel Arrieta, uno de los balseros.

Cuando ya estaban a bordo de un buque de la guardia costera, los 25 cubanos recibieron agua, alimentos y atención médica. Ese mismo día, el pasado jueves 27, poco después de las dos y media de la tarde.

“Sentimos al centinela del barco que empieza a decir: hombre en el agua. Y empezamos a mirar. Y empezamos a ver cabezas, personas. Y mira uno aquí, una allá. Las lanchas rápidas comenzaron a rescatar, y ahí llegaron helicópteros, avionetas”, dice Andy Rodas.

Se trataba de los balseros que habían salido del Mariel y naufragaron a unas 16 millas al sur de Cayo Hueso. Rescataron a 8. Dos cuerpos fueron recuperados y 10 aún permanecen desaparecidos.

“Nosotros mismos arriba del barco los veíamos. Mira uno allá, otro acá. Del grupo de nosotros no se ahogó nadie”, dice Arrieta.

Mientras tanto, desde Mariel, familiares de los desaparecidos siguen implorando ayuda.

Sudenis Elledias, familiar de cubano desaparecido, dice:

Los rescatados de ambos grupos fueron repatriados a Cuba ayer lunes. Sin la posibilidad de declarar su miedo creíble ni solicitar asilo político”.

“Nadie nos fue a ver. Nos montaron en otro barco y cuando amaneció, ya estábamos aquí en Cuba”, dice Arrieta.