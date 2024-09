Habla víctima de robo de carro a mano armada en Hialeah

Lo que parecía ser una parada rutinaria para echar gasolina terminó en una experiencia aterradora para Marianela Ojeda, quien fue víctima de un violento robo a mano armada en una gasolinera de Hialeah. Marianela relató cómo, al salir de su trabajo y detenerse a repostar en la gasolinera de la cuadra 385 de Hialeah Drive, un hombre la abordó con un cuchillo y la obligó a bajarse de su vehículo.

"Salí del trabajo y fui a echar gasolina… ya después de que había echado el gas, que ya iba a cerrar, me dijo: 'No, no cierre… lo que tienes es que bajarte' y me puso un cuchillo aquí," recuerda Marianela, todavía temblando del susto. Ante la amenaza, solo pensó en salvar su vida: "Cuando yo ya vi que él me iba a picar, me dijo 'Bájate que te voy a picar,' ya yo dije que se lleve el carro antes que se pierda mi vida."

El asalto tuvo lugar el 29 de julio a las 6:42 de la tarde. El sospechoso no dudó en usar la violencia para lograr su cometido. Después de obligar a Marianela a salir del coche, se subió al vehículo y huyó en dirección norte, conduciendo incluso en sentido contrario al tráfico, según el relato de la víctima: "Y ya se llevó el carro en contra del tráfico."

Dos horas más tarde, la policía logró localizar el vehículo en una intersección vial de West Palm Beach. Dentro del coche, los agentes encontraron el cuchillo con el que se había amenazado a Marianela. Aunque pudo recuperar su auto días después, el vehículo presentaba daños significativos. Más allá del daño físico, el trauma emocional es lo que más afecta a Marianela, quien confiesa vivir con miedo constante: "El miedo que tengo es terrible… donde quiera que voy, nada más que estoy con miedo a donde quiera que voy."

El presunto responsable del robo, identificado como José Carlos Martínez Hernández, de 19 años, fue arrestado y llevado ante la corte. Durante la audiencia, la juez encontró pruebas suficientes que justifican los cargos en su contra, ordenando su permanencia en la cárcel sin derecho a fianza.

Marianela aún se encuentra procesando el incidente y las consecuencias que ha tenido en su vida diaria. "Qué no me pudo haber pasado, pensé de todo. Fue muy desagradable lo que me pasó, muy desagradable," expresó con evidente angustia.