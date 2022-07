Habla víctima de robo de camioneta a mano armada

La víctima hoy nos dijo que durante el robo siento que eran sus últimos segundos. El próximo martes cumple 83 años y nunca pensó que unos sujetos desconocidos de la nada lo despojarían de todo lo que tenía.

Miguel Castillo, de 82 años, apenas llegaba a su casa del gimnasio cuando ocurrió lo inesperado.

Miguel Castillo, víctima de robo a mano armada, dice:“Saqué el ventilador y cuando yo me viré vi que el sujeto se acercaba a mí y me limpió, me lo quitó todo”.

Según el señor miguel, le apuntaban a la cabeza con una pistola. El dice que pensó que solo era un sospechoso hasta que habló con nosotros… en realidad eran tres según dice la policía.

“El incidente duró pocos segundos, él cuando me limpió, entró en el carro lo arrancó y se fue”, dice Castillo.

Según las autoridades, los sospechosos huyeron con la SUV Ford Escape roja desde la avenida 11 y la calle 20 del este de Hialeah.

Varias horas después, un oficial de la policía reconoció el vehículo de la víctima e intentó detener a los sujetos. Allí comenzó la persecución, que culminó con un tiroteo en la avenida 15 del noroeste y la calle 127 en North Miami.

“Tengo sentimientos mezclados como quiera que sea pudo haberme matado a mi”, dice.

La policía dice que tras el encuentro con los 3 sospechosos, estos salieron del vehículo e intentaron escapar. Uno de ellos estaba armado así que un oficial disparó su arma impactándolo.

El individuo fue aerotransportado al hospital Jackson Memorial, pero aún se desconoce su condición de salud.

Los otros dos sospechosos también fueron capturados en la escena y las autoridades recuperaron un arma. Ahora, Miguel agradece a la vida y la oportunidad de llegar a otro cumpleaños más en solo unos días.

“Ahora saber de que está preso o está herido, mira no pensé nunca que lo agarrarían. Hacer algo malo, matarme, en otras palabras yo veo como que hoy yo nací otra vez”, dice la víctima.

Ahora la investigación queda en manos del departamento de aplicación de la ley en Florida que investigará este caso que involucra a un oficial de la policía.