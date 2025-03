Habla por primera vez la mujer que sobrevivió al accidente con patrulla de policía donde falleció una joven

Habla por primera vez desde el trágico accidente la mujer que sobrevivió cuando iba de camino a la iglesia y esperaba el autobús al lado de otra persona que terminó muerta tras ser impactada por una patrulla que "venía a toda velocidad sin luces de emergencia", -según su relato-.

Juana Gutiérrez, quien sobrevivió al accidente, cuenta que fue “Cristo el todo poderoso el que me salvó de esa muerte tan peligrosa”.

Agarrada de su biblia, hoy Juana Gutiérrez agradece estar viva y caminando. “Venía el otro carro de patrulla y ese venía a toda velocidad pero no traía la sirena puesta”.

El accidente ocurrió el sábado mientras esperaba en una parada de autobús en Flagami, allí también estaba Michelle Salmeron, pero ella no contó con la misma suerte, “porque la muchacha murio que en paz descanse y esté con Dios”, se conduele Gutiérrez.

El informe de las autoridades afirma que un oficial de la policía de Miami se desplazaba en dirección este, cuando un automóvil gris, que circulaba en sentido oeste, intentó girar a la izquierda, provocando la colisión.

“Eso fue rápido, ya había levantado la banca y dejó a la muchacha así tirada”, recuerda Gutiérrez.

El impacto fue tan potente que la patrulla perdió el control y terminó subiéndose a la acera, arrollando a las dos mujeres. Michelle murió en el hospital y Juana terminó con varias lesiones.

“Todo acá … todo esto me duele. Me duele todo y acá me duele todo … todo aquí que es de la caída”, dice mientras muestra partes de su cuerpo aún con morados.

Este martes familiares de la joven de 23 años que falleció la recordaron como una mujer soñadora y trabajadora, su abogado pidió transparencia a la policía sobre lo que realmente sucedió.

“Como un policía que está entrenado a manejar y no estaba en una llamada persiguiendo a un criminal … como es que mata a esta muchacha … necesitan respuestas”, apunta Carlos Silva, abogado de la familia de la víctima mortal.

Laura Salmerón, hermana de la víctima, revela: “Teníamos planes de salir, ella me escribió cuando estaba en la parada del autobús que ya llegaba a la casa … yo me quedé esperándola. La llamé a las 8 y ya no pudo llegar”.

La policía de Miami dice que no harán más comentarios al respecto mientras están pendientes del proceso judicial. Por su parte, la familia de Michelle ha creado una página gofundme para recaudar fondos y así repatriar su cuerpo a Nicaragua.