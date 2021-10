Habla pelotero cubano que desertó en México

Loidel Rodríguez es uno de los 12 peloteros cubanos que abandonaron el equipo durante el Mundial Sub-23, celebrado en México recientemente.

El veterano agente Carlos Pérez, que ahora representa al joven, habló del futuro más cercano.

"Va a jugar en el mismo equipo que está Andy Rodríguez, que abandonó la delegación cubana en West Palm Beach y Loidel se va a unir a él".

Pérez confía en las habilidades del joven cubano.

"Por la fuerza el bate que él tiene, es un bateador nato. De hecho, en el panamericano del año pasado, el único jonrón que dió el equipo Cuba lo dió él".

Loidel Rodríguez matriculará idioma inglés en el Miami Dade College y pretende incorporarse al equipo de pelota de ese centro de altos estudios.

"Él ha demostrado calidad. Depende de él, de lo que él haga en la temporada. Los scouts ya lo conocen, lo tienen “escauteado” (fichado). Y cuando puede firmar es cuando venga el draft, que es en junio, junio 6 o junio 8", dijo Pérez.

El joven pelotero ya estaba decidido a fugarse antes de llegar al mundial sub23.

"Ya yo venía con esos pensamientos desde Cuba. Y lo tenía todo muy claro. Al llegar al hotel, el primer día, no pude salir, pero al segundo día, después de que dieron la hora de salida para el estadio, que era a las 4:35, esperé que mis compañeros se fueran montando al bus que nos iba a recoger, y salí por la parte de atrás", dijo Rodríguez.

Tras escapar del hotel, Loidel Rodríguez llegó a la frontera de méxico y Estados Unidos, donde pidió asilo tras lo cual pudo llegar al sur de Florida. Fue entonces que contactó a Carlos Pérez, quien no lo conocía .

Y de pronto me dice: “Es que yo estoy en Hialeah”, y yo me asombré y le contesté: “¡Cómo que estás en Hialeah!”. Y entonces es cuando me dice que él era del equipo de Cuba.