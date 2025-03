Habla pareja de cubano detenido en cita con inmigración

Una familia de Hialeah alega que su ser querido fue víctima de fraude lo que influyó en su proceso para ajustar su estatus migratorio. Esa persona fue detenida y trasladada al centro de detención de Krome y ahora su familia ruega para que no sea deportado.

Una promesa de matrimonio, una celebración de cumpleaños y otros momentos felices entre Lisandra Torres y su prometido, Ariel Rodríguez Gutierrez han sido truncados o puestos en pausa debido a que él fue detenido y enviado al centro de detención de Krome, donde temía por su salud por las condiciones que enfrentaba.

“No los dejaban bañarse ni cepillarse los dientes. En una ocasión me comentó que llevaba 10 días sin bañarse sin afeitarse sin nada”, relata Torres.

El 25 de febrero recibió una notificación para presentarse en las oficinas de inmigración y pensaron que se trataba de buenas noticias.

“El muy contento, todos contentos en la casa y por fin vamos a tener la residencia, luego de finalizar la entrevista dos oficiales de ICE lo tocaron por atrás y se lo llevaron detenido y le dijo: ‘está detenido porque usted tiene una orden de deportación pendiente’”, recuerda Torres.

Según cuenta, Ariel cruzó la frontera y recibió un parole. Vivió en Tampa por un tiempo y tras mudarse a Miami comenzaron los problemas con su solicitud de residencia. “Se la niegan, le niegan la residencia y entonces no sabíamos por qué”, relata.

La abogada Ralip Hernández remarca que en este caso él “fue víctima de fraude y estamos tratando de llamar la atención sobre eso”.

Según la abogada que lleva el caso, Ariel no se “presentó a una audiencia porque cayó en manos de personas inescrupulosas”.

“El pagó los servicios de esa persona que supuestamente era abogado pero no le hicieron el cambio de dirección, al no hacer eso él recibe una audiencia a la que no asistió. Y por no asistir a una audiencia ahora tiene una orden de deportación en ausencia”, explica la abogada.

El viernes pasado, Ariel tenía una audiencia ante un juez, pero por una razón desconocida, no estaba presente.

La abogada apunta que “lo movieron y prácticamente el juez no pudo dar una decisión porque no tiene jurisdicción sobre la persona al no encontrarse presente ya sea en la corte o por video para esa audiencia”.

Lisandra Torres “lo único que pide es justicia para que alguien averigue qué es lo que está pasando”.

La abogada presentó una moción para detener la deportación de su cliente, pero tomará tiempo ya que el ahora se encuentra en Arizona.