Habla mujer embarazada que fue testigo de la caída de un helicóptero sobre la casa de su vecina

Cindhy Ramírez quien vive en el complejo de apartamentos en Pompano Beach donde cayó el helicóptero de la policía de Broward hace unos días, cuenta que todo fue “horrible porque eso inmediatamente agarró fuego y todo en cuestión de segundos sucedió … en cuestión de segundos”.

Con 30 semanas de embarazo, la mujer vivió la peor experiencia de su vida. “Solo escuché un ruido pero lo escuché cerquita, como en mi oído. Cuando yo miré por la ventana, no se si era humo o polvo y pedazos que salían”.

Un helicóptero de rescate del condado Broward había caído sobre su apartamento vecino. “Mi hija se movía demasiado en mi panza, se me descontrolaron los nervios y tuve que ir a al hospital y todo”, relata Ramírez, quien solo atina a decir: “Tal vez hubiera caído en mi apartamento… no se… yo no estuviera para contar la historia acá”.

Gladis Castillo, quien también vive en el complejo de apartamentos donde cayó el helicóptero, precisa: “se queda traumado uno… Yo creí que había caído en el baldío pero cuando miro para atrás veo que ya estaba en el apartamento”.

Duranta la tragedia, dos personas perdieron la vida: un paramédico a bordo del helicóptero y una mujer que vivía en el apartamento donde cayó la aeronave.

“Saber que ahí quedo la vecina, que ahí murió ella y saber que podía haber sido uno el que muere”, se conduele Castillo.

Los desplazados del complejo de apartamentos desde el día de la tragedia no han podido regresar, a una familia una amiga les dio refugio en lo que consiguen a donde ir.

Cindhy Ramírez intenta no preocuparse demasiado, dice que la salud de su bebé a punto de nacer es su prioridad. “Cuando nazca se lo voy a contar, lo que vivió ella mientras estaba dentro de mi barriguita”.