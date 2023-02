Habla motociclista hospitalizado tras atropello y fuga

Desde la cama de una de las habitaciones del Hospital de Aventura, Luis Fernández, de 26 años, relata que el martes por la noche había ido a comer tacos con sus amigos.

Era martes 21 de febrero. Iba en su motocicleta de regreso a casa rumbo al este, por el Palmetto Express Way, cuando a las 10 de la noche con 57 minutos, ocurrió algo que no se esperaba.

“Un vehículo me atropelló por detrás, me chocó y me dejó ahí en la autopista tirado”, dice Fernández.

Dice que no se acuerda de nada. Solamente sabe que quien lo atropelló iba en un vehículo Tesla de color negro. O al menos eso cree un testigo.

“Los otros conductores pararon, llamaron a la policía, a la ambulancia. Ellos fueron los que me recogieron. Me duele demasiado, me duele respirar, tratar de pararme, no puedo caminar, todo el cuerpo me duele especialmente la espalda”.

Y es que es imposible no sentir dolor. Luis tiene la columna, la clavícula y varias costillas fracturadas.

“No se si estaba borracho o no se cuál era el motivo del Tesla, solo por descuidado o no sé, me chocó, y aunque estoy vivo pudo acabar con mi vida”.

Por información que permita hallar al culpable de este accidente, las autoridades de Miami Dade ofrecen una recompensa de cinco mil dólares.

“Yo lo que quiero s por favor si alguien sabe algo o vio algo que por favor lo reporte”.

Actualmente Luis es quien sostiene económicamente a su esposa y su hija. Le preocupa que no sabe cuándo podrá volver a trabajar y si algún momento llegará a estar completamente recuperado de este doloroso accidente que poco acaba con su vida.

“No es justo, yo iba camino a mi casa a ver a mi esposa y a mi hija que tiene seis meses”.

Debido a la zona de las fracturas, este motociclista no ha podido ser operado. Si usted tiene información sobre el conductor que lo atropello y huyó de la escena puede comunicarse con la línea de alto al crimen al 305-471-8477.