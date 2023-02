Habla mejor amiga de mujer asesinada por su pareja

Inteligente y siempre con ganas de ayudar a la gente. Así describen sus conocidos a Claudia Ordoñez de 47 años, a un mes de su asesinato.

Su mejor amiga Genoveva Dávalos concedió una entrevista muy emotiva en la que declaró: “No lo podía creer. Yo paré el carro y le empecé a gritar a mi mami ‘ no, no puede ser que mi amiga se haya ido”, recuerda.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Lo vi una vez, pero no le sentí buena vibra, ella estaba muy ilusionada de su relación con él”, se refiere a Axel Ordoñez Díaz, de 47 años, el hombre acusado de su asesinato.

Según las autoridades, el acusado la apuñaló y atropelló con su propio coche.

“Luego supe que tuvieron un problema y yo le dije: ‘amiga por favor no vayas a volver con ese tipo que está peligroso’ y ella me dijo: ‘no, ya no estoy con él’. Eso fue justo el día 2 que yo la vi”.

Dávalos dice que la pareja había estado en una relación intermitente y que solo había visto al acusado una vez.

“Yo la vi el 2 de enero y ella falleció el 5. Yo la llamaba y no me contestaba y ella nunca es de las que no me contesta”, precisa la amiga de la víctima.

El informe de arresto, por su parte, dice que Ordoñez Díaz sacó a la víctima del auto y la golpeó. Luego se armó con un cuchillo para apuñalarla y cortarla múltiples veces.

Los registros de la corte afirman que el sujeto entonces se subió a su auto y pasó sobre el cuerpo de Claudia antes de estrellarse contra el coche de un vecino hiriendo a las dos personas en el interior.

El incidente ocurrió en el suroeste de Miami Dade. Una cámara ring captó el tiroteo policial que le siguió al ataque mortal.

Vecinos que fueron testigos dijeron que Ordóñez Díaz se negó a seguir las órdenes de los oficiales e incluso hizo un movimiento hacia los oficiales. Este fue transportado a un hospital para recuperarse tras ser baleado, pero Claudia no tuvo la misma suerte.

“Claudia era una mujer espiritual. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Muy inteligente, visionaria, sonadora, echada para adelante”, la recuerda su amiga.

Ordoñez Díaz permanece arrestado en la cárcel TGK del condado, sin derecho a fianza, mientras enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado y dos más por intento de asesinato.