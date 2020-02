Habla madre del niño atropellado en Homestead: “Le decía a Dios que me lo dejara como fuera”

“Yo le oré mucho a Dios pero el doctor me dijo: ya, tienes que parar, porque está muerto”. Es el conmovedor testimonio de una madre que no logra sobreponerse al dolor por la trágica e inesperada muerte de su único hijo.

El pequeño Anthony De León, de apenas 3 años de edad, fue mortalmente atropellado el pasado viernes, Día de San Valentín, cuando un vehículo perdió el control e impacto violentamente el negocio de flores de la familia.

“Yo le decía a Dios que me lo dejara como fuera, como estuviera él. No me importaba si iba a quedar como quedara. Yo fui egoísta, pero los doctores me dijeron: para, así te haces y le haces más daño”, manifestó a Telemundo 51, Judy Rojo.

Las imágenes son desgarradoras, revelan el dolor por el que atraviesan los padres del pequeño Anthony DeLeón a un día de su muerte.

El dolor también se apoderó de Felipe Santiago De León, padre del pequeño. “Él estaba sobre mí, empezó a acariciarme el cabello y a darme besos. Él nunca hace eso y yo le pregunté: ¿qué te pasa? y después sentí el impacto, pero no sé qué más pasó. Cuando me desperté mi hijo ya no estaba”, relató su padre.

La madre contó que el pequeño quedó debajo de la llanta del carro. “Yo intenté levantarlo porque una madre se cree fuerte, pero no pude”.

El trágico incidente ocurrió sobre la US1 y la calle 304, al suroeste de Homestead. El menor fue aerotransportado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Las autoridades identificaron al conductor como Hanskabell Amargo, de 42 años, quien viajaba junto a una pasajera, ambos permanecieron en la escena.

“No fue que lo estuvieran persiguiendo, que dijera uno: vaya, se pasó la luz. ¡no! era un carro que estaba bien. No es justo, yo trato de ser fuerte, pero yo lo que quiero es justicia”, señala Judy Rojo.