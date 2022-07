Habla madre de víctima asesinada tras una discusión en un auto de Uber

La madre de la víctima nos dice que toda la familia esta devastada. Hoy la recuerdan como una persona alegre, pero se preguntan por qué ocurrió el altercado que le costó la vida a Gladys Yvette Borcela.

Eran las 2 y 30 de la madrugada del sábado. La policía de Miami respondía a un alerta de una persona baleada a pocas cuadras de la estación, y al llegar encontraron a Gladys Yvette Borcela mal herida dentro de un vehículo de transporte compartido.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Michael Vega, Portavoz de la policía de Miami, dice: “El carro había acabado de parar en lo que es la primera avenida y la primera calle del SE de Miami, cuando hubo una discusión entre dos de las muchachas que estaban dentro del vehículo”.

Segun investigadores, la sospechosa, identificada como Natalia Harrel, de 24 años. Sacó una pistola de su cartera tras la discusión y le disparó a la víctima

“Le dispara una vez a la víctima matándola”, dice Vega.

A solo días de la muerte de Gladys, su madre no puede entender lo sucedido. Hoy nos dijo por teléfono que la joven tenia 28 años, y deja atrás 2 niñas y un niño.

“Una cosa inesperada y mucho dolor que no puedo, hoy fue que les pudimos decir y no lo tomaron muy bien. La niña, la mayor no pudo aguantar las lagrimas”.

El motivo del altercado mortal aun se desconoce, pero la policía cree que las dos mujeres se conocían y se dirigían a otro lugar de fiesta. Otras 6 personas incluyendo el conductor estaban presentes.

“Se salvaron las otras 6 personas que no fueron heridas por este balazo”, die Vega.

La acusada fue arrestada el lunes y hoy se presentó en corte enfrentando un cargo de homicidio en segundo grado. Lo cierto es que la tragedia deja a una familia entera de luto que quiere que nunca se olviden de su ser querido.

“Que la recuerdan como ella es, se quitaba su camisa por cualquiera, siempre con una sonrisa, que llevaba con sus hermanas, siempre con sus hijos y también con sus sobrinos”, dijo la madre.

La familia de Gladys dice que siempre la recordarán y ahora sus tres hijos quedarán bajo el cuidado de su abuela. Esta investigación continúa.