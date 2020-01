Habla madre de venezolana asesinada en Weston

En un hecho muy triste que ocurrió 5 días atrás, una madre asegura que su hija estaba enamorada y apenas había llegado a la Florida para estar con su novio y planear su boda. Jamás imaginó que aquí encontraría la muerte. Ahora lo único que pide es poder regresar el cuerpo de su hija de vuelta a Venezuela.

Mayra Cardoso, la madre de la joven venezolana baleada en Weston. Dice, “yo quiero que me la regresen, que me ayuden a traerla, que me la traigan nuevamente para poderle dar cristiana sepultura”.

Es el clamor desesperado que hace desde Venezuela la madre de Mariana Del Carmen Prieto, la joven que falleció luego de una disputa doméstica con su pareja el pasado 2 de enero en una casa en Weston.

Según la madre, Prieto, de 23 años, había llegado hace un mes a Estados Unidos bajo una visa de compromiso, para contraer matrimonio en los próximos meses con su novio. Y se había comunicado con ella solo minutos antes de morir.

La madre cuenta que le preguntó si la podía llamar y ella le dijo: “no mami, hablemos por mensaje. Me dijo: estoy triste y yo le dije: porqué mi amor ¿qué pasa? ¿Alan no te trata bien? Y me dijo no, no mami”.

Según el reporte policial, la víctima fatal de la tragedia y su pareja iniciaron una disputa verbal antes de enfrentarse a tiros el pasado jueves. El hombre, identificado como Alan Orozco, de 49 años, también recibió varios balazos, según la policía, y ahora se debate entre la vida y la muerte.

“Yo le pido a Dios que ayude a Alan que se recupere que pueda salir bien de donde está, que Dios le de salud, que haya pasado lo que haya pasado, estoy orando por él “, dijo la madre de la víctima.

La desconsolada madre le dijo en exclusiva a Telemundo 51 que no cuenta con los recursos para repatriar el cuerpo de su hija a Venezuela.

El trágico hecho ocurrió dentro de esta vivienda ubicada en el 1065 de Spyglass dentro complejo residencial Laguna Spring.

Intentamos comunicarnos con familiares de Alan Orozco, pero hasta el momento no han hecho declaraciones, mientras él se mantiene en criticas condiciones. Las autoridades se mantienen investigando este triste hecho.