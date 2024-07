Arrestan a sospechoso de tiroteo en el que resultó herido un niño de 4 años

Un hombre ha sido arrestado en relación con un tiroteo en Tamiami que hirió a un niño de cuatro años el sábado por la noche.

Dylan Suárez, de 4 años, todavía se está recuperando después de ser rozado por una bala perdida.

Según la Policía de Miami-Dade, era poco después de las 8:45 p.m. cuando dos adultos discutían en el área de la cuadra 1200 de Southwest 127th Court.

El incidente se intensificó y uno de ellos, identificado como Christopher Delcarpio, disparó un arma, dijo la policía.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Una de las balas rozó el torso de Suárez, que estaba dentro de una casa adyacente, confirmó la policía. Luego, Delcarpio abandonó el área en un automóvil, antes de que los detectives realizaran una parada de tráfico, según un informe del arresto.

Fue arrestado por su participación en el tiroteo y enfrenta cargos de intento de asesinato, así como de resistencia a un oficial sin violencia.

Los investigadores obtuvieron más tarde una orden de allanamiento para la casa de Delcarpio, en la que encontraron 37 municiones de calibre 9 mm, compatibles con los casquillos ubicados en la escena del tiroteo. También encontraron algunos casquillos de calibre 9 mm compatibles con los encontrados en la escena, así como ropa que llevaba puesta durante el altercado, según el informe del arresto.

La madre de Suárez, Hassell Oporta, habló este domingo sobre la experiencia traumática.

"Estábamos sentados en su habitación, él estaba jugando con su tableta, escuché el disparo y el armario explotó", explicó Oporta. "Mi hijo comenzó a gritar y tocó el lugar donde lo habían golpeado. Tengo otra hija, que también está muy nerviosa. Comenzó a llorar y a gritar".

Oporta dijo que su hijo ahora tiene miedo de volver a su propia casa.

"Está nervioso, obviamente, pero está mejor. No se siente cómodo estando aquí. No quiere estar cerca del armario", dijo Oporta. "Él me sigue diciendo, 'mamá, no quiero bum'".

Después del tiroteo, las dos personas involucradas en la disputa huyeron en dirección desconocida, dijo la policía.

"Esto nunca debió haber sucedido", dijo Oporta. "Estaba en mi casa. No estaba en una fiesta. Estaba en casa con mi hijo a punto de irse a dormir. Un niño de 4 años nunca debería ser víctima de un crimen como este. Nunca".

Se podían ver agujeros de bala en el costado de la casa de Oporta, y al menos una ventana quedó destrozada por los disparos.