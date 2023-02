Habla madre de joven en coma tras ser atropellada

Sola, con su hija entre la vida y la muerte, y sin apoyo financiero. Asi se encuentra la madre de la joven colombiana que sufrió un grave accidente la semana antepasada. Y según dijo hoy la condicion de su hija no ha evolucionado favorablemente.

Es una situación muy lamentable, pero Paola Andrea Durán, la madre de esta joven colombiana está aferrada a su fe y no pierde las esperanzas de regresar a Colombia con su hija.

“Creo en Dios y tengo fe de qué ella se va a poder recuperar pues puede ser en cualquier momento, puede que no pase eso y viene el segundo paso q sería desconectarla”, dice la madre.

La señora Durán ruega por la pronta recuperación de su hija, Hellen Pachon de 21 años.

“No ha tenido ninguna evolución buena, cada día las noticias más desalentadoras”.

Hellen fue atropellada por una camioneta cuando viajaba en su motocicleta el 26 de enero en Deerfield Beach, por la calle 48 del noreste y la tercera avenida. El chofer se quedó en la escena. Segun el sheriff de Broward. Hoy la joven lucha por su vida en el hospital Broward Health.

“El edema, la hernia en la cabeza pues no hay ningún evolución no hay bombeo de sangre no hay bombeo de oxígeno, las lesiones en sus pulmones cada vez son más graves”, dice la madre.

Pero Paola no pierde las esperanzas de poder regresar a Colombia con su hija.

“Es una niña muy valiente, muy guerrera, siempre ha sido luchadora por sus sueños”.

Precisamente para cumplir sus sueños, la joven llegó sola a Estados Unidos hace un año.

“El plan de ella era poder reunir para comprarme una casa y devolverse para su país, pero pues el destino fue otro”.

Su madre agradece el apoyo que ha recibido, desde la carta que envió el hospital para poder conseguir una visa, hasta el respaldo para cubrir los costos de su viaje de regreso que espera hacerlo con su hija.

“Deseo con todas mis fuerzas y voy a luchar por podérmela llevar para mi país”.

La madre de la joven ha decidido esperar un par de días. Dice que por ahora es lo único que puede hacer para darle la oportunidad a su hija de reaccionar.