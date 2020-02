Habla la víctima del ex peleador de MMA detenido por presunto intento de rapto

Alex Torres es el hombre que caminaba junto a su hija de 3 años cerca de su vivienda ubicada en el nororeste de Miami el pasado domingo cuando presuntamente fue interceptado por el campeón estatal de artes marciales Michael Nates, quien hoy se encuentra detenido señalado de agresión e intento de rapto de una menor.

“Yo estaba caminando y el tipo que yo no lo conozco, vino por atrás y me preguntó si esa es la nena mia y que le diera el nombre; que esa no es mi nena y me la quería quitar, yo me fui gritando ayúdenme, ayúdenme", relata Alex Torres

Luego al ser interrogado, Nates defendió sus actos al decir que pensaba que la niña estaba siendo secuestrada.

“Me estaba diciendo si yo quería pelear por la nena (hija) mía", explica Torres, quien además señala que fue golpeado.

Michael Nates, quien es señalado de intento de rapto, también es acusado de presuntamente agredir a un oficial y forcejear con al menos 13 agentes de la policía, quienes intentaban controlarlo en la estación de policía de Miami.

Entre tanto, afligida este jueves por la mañana, la madre del acusado acudió a una corte de fianza, donde sostuvo que las acciones de su hijo, están relacionadas con un desorden mental.

“El es un fighter, los fighters reciben golpes todos los días en su trabajo, el recientemente empezó a tener estos problemas. El pensó que a esa niña estaban tratando de secuestrarla", dijo Mitzy Nates.

Además se disculpó con las víctimas por lo sucedido. “Yo le pido perdón a la madre y le digo que se ponga en mi lugar. Yo tambien soy una madre de tres hijos y mi hijo nunca tuvo la intención de hacerle daño a su niña”, señaló la mujer.

“Es inconcebible que la policia no tenga entrenamiento para recinocet cuando una persona tiene problemas mentales y le caigan 13 policias encima a una persona que pesa 125 libras”, dijo Mitzy Nates.

Michael Nates permanece hospitalizado en el Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial, por lo que no estuvo esta mañana en corte. Eso fue lo que argumentó su abogado, con lo cual logró que la jueza le diera una nueva audiencia de fianza para este viernes por la mañana sin necesidad que el esté presente.