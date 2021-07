Habla la madre del joven asesinado por su exnovia en Hialeah

Un gran jurado cambió los cargos a la joven que está acusada de asesinar a su ex novio a punta de balazos en Hialeah. Aymeé Sánchez, la madre de la víctima, habló en exclusiva con Telemundo 51.

"Siento como que está conmigo, pero no está. Siento que no tengo quien me diga mamá te quiero, abrazarme todo eso, ya no lo tengo, es duro bien duro".

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Ha pasado más de un año, pero el dolor sigue vivo para esta madre que perdió a su hijo Alexis Sánchez conocido cariñosamente por “Coco”.

"Eso fue un día que para el resto de mi vida tengo el video, porque no llegué a tiempo, porque me fui y encontrar a tu hijo en el piso sin vida, mi corazón se partió y parte del corazón se murió para siempre. No te puedo explicar lo que vivo todos los dias, tengo los videos y nunca podré abrazarlo es duro."

Todo ocurrió el dos de marzo del 2020,cuando la acusada, Karina Corbalán, quien fue novia de Sánchez por 5 años, y con quien recién había terminado la relación, llegó a su casa en Hialeah y empezó a dispararle.

"Fueron 15 balas. Ella no paró, alli se oye que es eso, como puedes ser tan mala, como tienes ese corazón, destruiste mi vida y la tuya".

La semana pasada un gran jurado decidió cambiarle los cargos de asesinato en segundo grado a asesinato en primer grado, algo que le da un poco de paz a esta madre que a diario, nos dice, llora a su hijo.

"La justicia, saber que va pagar día a día cada lágrima que yo y mi familia llora por mi hijo, porque nadie sabe lo que vivimos, es muy duro. No hay un día que no llore por mi hijo es muy duro".

La próxima audiencia está programada para el 30 de julio. Va a ser la primera vez que Sánchez verá cara a cara a la acusada de matar a su hijo.

"Va a ser muchas emociones verla a la asesina de tu hijo, pq eso es duro saber que alguien le quito la vida a tu hijo así".

La justicia es lo único que le da consuelo a esta madre de familia cuyo corazón asegura sigue partido.

"Ahora tendría 30 años muy triste tener que ir a un cementerio a ver a mi hijo. Hablo mucho porque te me fuiste,porque no pudo ser papá. Eso me duele, adoraba a los niños, sus sobrinas. Todos los días para levantarme es duro, no lo puedo ver, lo perdí, más nunca lo voy a ver. Quisiera que estuviera aquí conmigo. Nunca hubiera pasado es muy duro vivir asi con el corazón partido".

La próxima audiencia será el 30 de julio para llevarle los detalles.