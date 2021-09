Habla la madre de mujer baleada a manos de la policía

Ante sus ojos, pasadas las 4 de la tarde y en la puerta de su casa. Su hija de 48 años, Etianna Planellas Arocha, murió baleada por un agente del departamento policial de Miami Shores, este lunes.

Reina Arocha, la madre de Etianna, dice: ¿por qué no le tiró al brazo, al árbol, al pie, 4 tiros, no puede ser, eso es un asesinato?

Etianna, según su madre, era bipolar y sufría constantes episodios depresivos.

“Aquí todos los policías de Miami Shores nos conocían, a mi nieto a su esposa, porque a ellos teníamos que llamar 3x4 por ella, que tomaba alcohol y le hacía mucho daño. La veo a ella parada ahí con una pistola en la cabeza y dije ¿qué cosa es esto?”, dice la madre.

Un oficial había respondido a una llamada de emergencia realizada por la propia víctima, desde su propiedad ubicada en el 68 del NW y la calles 95.

“Al llegar el oficial pudo observar que una mujer adulta se encontraba en las afueras de su casa con lo que parecía ser un arma de fuego semiautomática, apuntándole y el oficial, temiendo por su seguridad le disparó mortalmente”. Dijo este lunes en conferencia de prensa el portavoz policial de Miami Shores.

“Yo se lo dije, se lo grité mil veces, que era una pistola de juguete y él no me escuchaba, solo me decía entra en la casa, si me llega a escuchar no le hace eso”.

La señora Arocha, se refiere a una pistola, un arma que luego las autoridades identificaron como una pistola de balines.

Etianna, de acuerdo con sus allegados, era el alma de la familia, cuidaba de su madre de 65 años, su abuela de 94 y su hermano esquizofrénico de 44.