Habla la familia de niño mortalmente baleado en fiesta de cumpleaños

Therrisa Barron, madre de Elijah leFrance, de 3 años, quien murió víctima de disparos en la fiesta de cumpleaños del menor, pide justicia: “Por favor, si sabe algo dígalo”, dijo.

Para esta familia el mundo se detuvo el 24 de abril y Alfredo Ramírez, jefe de la policía de Miami Dade, dice: “nosotros somos padres madres y esto no lo vamos a tolerar un niño perdió su vida por un acto de violencia con armas”.

Según la familia en el evento sólo había familiares y no saben quién pudo haber hecho esto.

De acuerdo a la investigación fueron varios los que abrieron fuego ese día, hiriendo también a una joven de 21 años.

Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami Dade, dice:

“Todavía falta esa pista que pueda romper el caso que pueda identificar a la persona responsable por esto y arrestarlo”.

Marie Eliacín, madrina de la víctima, dice: “Por favor, digan lo que saben, si no quieren que se sepa su nombre es anónimo. Nadie sabrá que fuiste tú. Muchas gracias a la comunidad por ayudarnos”.

Según La investigación, la residencia ubicada en la 26 del noreste y la calle 158 donde ocurrió el tiroteo había sido alquilada para la ocasión. Y hasta el día de hoy no hay pistas de los responsables del crimen. Hoy También se anunció el aumento de la recompensa a casi 70 mil dólares, gracias a donaciones hechas a crime stoppers por entidades policiales, políticos locales y miembros de la comunidad -

Desde que ocurrió esta tragedia la policía ha logrado recuperar docenas de armas de las calles gracias a pistas de la comunidad, pero necesitan más para llegar hasta los responsables de la muerte de Elijah.

“Miren bien en la pantalla la foto de este niño si esa sonrisa no lo conmueve o tiene corazón no tiene sentimientos estamos hablando do de una familia que perdió a un niño de 3 años que no llego ni a prekindergarten, antes de que perdiera su vida”, dice Zabaleta.

Cualquiera con información puede comunicarse con crimestoppers de Miami Dade.