Habla joven cubano que busca asilo y podría ser deportado

La Corte Suprema ha dado hoy una victoria al presidente Trump que afectará a los solicitantes de asilo que hayan entrado al país sin inspección migratoria.

“No tienen derecho, no tienen acceso a las Cortes de inmigración. Tienen que primero pasar una entrevista de temor creíble. En otras palabras, son sujetos a una deportación expedita”, dice Eduardo Soto, un abogado de inmigración.

Y esa es una posibilidad que podría tener Eugenio Montoya, un joven cubano que huyó de Cuba por motivos políticos.

“Muy difícil, salí huyendo de una dictadura, que yo sé que, si pasa cualquier cosa y yo tengo que volver a Cuba, yo prefiero morir”, dice Montoya.

A pesar de no tener derecho a un juez de inmigración, al comenzar el proceso de asilo Eugenio tendrá la llamada “entrevista de miedo creíble” y si logra pasarla, sí podrá comparecer ante un juez de inmigración. Su abogado tiene una recomendación para quienes están en una situación similar.

“Aplicar al asilo inmediatamente antes del 25 de agosto para que sean preservados bajo las leyes anteriores”, dice Soto.

Pero también quienes entraron ilegalmente al país, enfrentan otro problema: un cambio en las regulaciones de inmigración.

“No poder obtener permiso de trabajo cuando aplican al asilo.Y los que están pendiente de asilo en esa fecha cuando vayan a renovar su permiso de trabajo, centrarnos en esta acción no lo van a poder hacer”, dice Soto.

“Yo estoy aquí no existo. No tengo licencia, no tengo permiso de trabajo no tengo nada, nada”, dice Montoya.

¿Qué esperanzas tienes con tu caso de asilo?

“Este país me abrió las puertas y lo que sea lo voy a aceptar... lo que sea m… lo bueno o lo malo, porque yo no puedo venir aquí en poner una cosa. Normal”.