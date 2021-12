Habla hombre atacado en 2014 por supuesto asesino de adolescente

Entristecido y sumamente enojado se encuentra esta víctima una vez que supo que la misma persona que lo atacó en el año 2014 es quien asesinó a Ryan Rogers el pasado 15 de noviembre en este lugar.

Dennis Brinks quedó lastimado luego de que en el año 2014 Semmie Williams lo atacara sin motivo aparente en Atlanta Georgia. Según el reporte policial de ese momento Williams lo Lanzó por un barranco lo atacó e intentó ahorcarlo, fue gracias a un buen samaritano quien intervino que Brinks sobrevivió.

“Yo sé lo que él hace se queda esperando que alguien pase se esconde y cuando viene lo ataca y trata de matarlo y obtiene placer intenso”, dice Brinks.

La policía arrestó a Williams en donde enfrentó el cargo de asalto con estrangulación con agravantes hacia una persona mayor de 65 años.

En el año 2018 el Juez de la Corte superior de Fulton Thomas Cox sentenció que Williams cumplió con su condena, ya que estuvo aproximadamente tres años entre la cárcel e instituciones psiquiátricas.

Pero el Juez pudo haberlo sentenciado hasta por 21 años, pero no lo hizo. Cuando Brinks se enteró que la misma persona fue quien presuntamente asesinó a Ryan Rogers, entró en cólera.

“Lamento tanto que esto haya pasado esto no tuvo que haber sucedido el no debería estar muerto el debería estar vivo”, dijo Brinks

Incluso si el juez lo hubiese condenado a 8 años de prisión en aquel momento, seguramente el homicidio del pasado 15 de noviembre no hubiese ocurrido.

“Lo lamento tanto, traté de lograr que este hombre estuviese preso da igual déjalo y no me ayudaron. Esto no tuvo que haber sucedido y el sistema, no sé , no existe responsabilidad”, dijo Brinks.

La corte del condado Fulton ha declinado hacer comentarios en relación a este caso