Habla hombre acusado de ejercer la abogacía sin licencia

Un joven de Miami Lakes fue arrestado este pasado fin de semana bajo acusaciones de practicar derecho sin licencia y otros cargos. Ian medina, admite su culpabilidad, pero dice que fue para llamar la atención ya que considera que se ha cometido una injusticia contra el por sufrir de una condición mental.

Ian Medina mantiene que estudio leyes y es abogado, solo que no tiene licencia por que el bar de la florida no le permitió tomar el examen debido a su condición.

Mostrando un par de diplomas, Ian Medina sostiene que es abogado porque estudió leyes, pero no tiene licencia para ejercer porque no le permitieron tomar el examen del bar

“Me gradué estoy competente y estoy calificado, pero no pasaste el bar. No me dejaron tomar el examen, me hicieron una denegación de aptitud mental y de carácter”, dice Medina.

El hombre de 28 años fue arrestado el sábado en su casa de Miami Lakes bajo cargos de practicar derecho sin licencia, robo y fraude organizado. Esta registrado como abogado en la página de corporaciones del estado. Pero el reporte de la investigación indica que medina utilizaba la licencia de otro abogado de Miami. Y que en mayo de este año la organización bar recibió quejas de personas que lo contrataron, le pagaron, y este no cumplió su trabajo. Una de las clientas reporto que recibió este texto de medina donde la amenaza de muerte. Medina admite sus actos. Dice todo fue parte de un plan para llamar la atención.

“Soy un activista para estados unidos y quiero forzar un cambio y algunas veces a los activistas los arrestan, como a Rosa Parks y Martín Luther King Jr, para hacer el bien y la diferencia en estados unidos, pero también tomaste dinero de personas q buscaban representación legal, tampoco eso se permite. Claro y yo estaba haciendo el trabajo, pero ellos no me pagaron la cantidad total”.

Ha entablado una demanda en contra del bar de la florida y otra en contra del bar de Georgia, porque supuestamente no le dejaron tomar los examentes para su licencia a pesar de estar según afirma, mentalmente estable bajo tratamiento.

“Yo soy bipolar y esquizofrénico, oigo una voz bien leve de dios, diciendo que soy el segundo Jesucristo y el segundo mesías que esta esperando la humanidad”.

No es la primera vez que alguien de la familia medina enfrenta problemas con la ley. Ian es el medio hermano de Derek Medina, condenado a cadena perpetua tras matar a tiros a su esposa en el 2013 en South Miami y luego colgar la foto del cadáver en Facebook. Ian dice que no tenía relación con su medio hermano.

“Yo no lo conocía, no tuve relación con él nunca. Se burlaban de mi en la escuela de derecho, no querían interactuar conmigo socializar conmigo y me afecto mucho la publicidad de ese caso, pero en cada mal hay un bien”.

Esperando la respuesta del bar y además, medina esta libre bajo fianza. Dice que se va a representar a si mismo en corte y que seguirá luchando por sus derechos. Por cierto, es un candidato a la comisión de Miami Lakes.