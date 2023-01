Habla hermana de víctima asesinada por su novio en Miami

“Mi hermana estaba muerta, le disparó por la espalda”, dijo Sayda Lilieth Meza García, hermana de la víctima que sufrió una tragedia mortal minutos antes de la media noche del 31 de diciembre.

La mujer de nacionalidad nicaragüense, al parecer habría sido asesinada a disparos por un hombre que fue identificado como Julio César Morales, de 27 años, quien por 3 años habría sostenido una relación sentimental con la víctima.

Una vecina de la víctima precisó que “ella estaba esperando un Uber porque se iba a celebrar el Año Nuevo como todo el mundo”.

La hermana de la víctima, Sayda Lilieth Meza García, contó que la mujer “salió creyendo que era el Uber y cuando abrió la puerta vio que era él con un arma”.

Según el reporte policial, al llegar al edificio ubicado en la 1075 con la calle 30 al oeste de Wynwood, los oficiales encontraron a la mujer en la mitad de la calle con varias heridas de arma fuego.

“Cómo desde agosto se habían separado, pero él la acosaba, ella me llamaba asustada y me decía que él no la dejaba en paz”, cuenta la hermana de la mujer asesinada.

Minutos después, a pesar de haber sido transportada a la unidad de trauma del hospital Jackson Memorial, la víctima perdió la vida.

“No se lo merecía la muchacha, de verdad que es algo que uno no se lo espera”, dijo una vecina de la víctima.

Quienes habrían conocido a la pareja de cerca, aseguran que después de terminar su relación, el sospechoso supuestamente la había amenazado en repetidas ocasiones e incluso la habría esperado por varías horas a qué saliera del edificio para dispararle.

De acuerdo con información entregada a los oficiales de la policía, el hombre habría confesado que la mató.

Ahora desde Nicaragua, la familia de la víctima pide ayuda para repatriar el cuerpo de la mujer.

Estamos “pidiendo que nos ayuden para poder ver por última vez a mi hermanita, que venga a su tierra, que no quedé allá tirada, para que tenga sus últimos días rodeada de las personas que de verdad la amábamos”, implora su hermana.

Mientras avanza la investigación, el sospechoso de este crimen permanece detenido en la cárcel TGK del condado.