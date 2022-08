Habla familia de Frank Ordoñez a dos años de su muerte

La familia de Frank Ordóñez demandó a 5 departamentos de policía involucrados en el tiroteo, pero un juez del circuito de Broward dictaminó que no se puede demandar a la policía. Ahora esta familia pide la ayuda de un abogado que los represente para llegar hasta la Corte Suprema, si es necesario.

“Yo lloro a solas porque es un dolor con el que una madre tiene que aprender a vivir”, dice Lucy Apolinario, la madre del chofer de UPS, que murió tras un intercambio de balas entre la policía y sus presuntos raptores.

Lucy dice que le quieren atar las manos, pero ella no lo permitirá, "por la memoria de su hijo", aclara, y la justicia que se merece será encontrada.

“Me gustaría algún abogado que me esté escuchando y tenga el corazón de ayudarme. Es lo que pediría. Alguien que me quiera ayudar, porque no tengo el dinero”, es la petición de Apolinario.

Ya pasaron 2 años y 8 meses de aquella tarde. Y ahora, en su decisión, el juez citó la ley “sovereign immunity”, inmunidad soberana; significa que no se puede demandar al soberano, en este caso esa figura recae sobre la policía o autoridad competente.

“Entonces, ¿quién protege a los civiles? A los inocentes que nada tenían que ver con el robo, con el caso. Frank estaba haciendo su trabajo”, dice el padrastro del joven.

Entre términos legales, cortes, jueces y abogados, esta familia también tiene que lidiar con el dolor en sus corazones.

Genevie es la menor de los 6 hermanos. Ella cuenta que extraña a Frank y se lamenta por algo que no le dijo aquella mañana, horas antes del tiroteo.

“Me acuerdo que me levanté para la escuela, eran las 7 de la mañana y lo vi durmiendo. ¡Le iba a decir: 'I Love You'! Pero no lo quería molestar. Pienso mucho en eso. Pienso que si le hubiera dicho que lo quiero iba a estar mejor, pero no”. dijo entre lágrimas la hermana de la víctima.

Además de la ayuda legal que la familia de Frank Ordóñez dice necesitar, ruega que este revés en el juicio civil no sea un indicio de lo que podría pasar en la instancia penal.