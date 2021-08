Habla familia de balsero rescatado tras 10 días a la deriva

Adrián Delgado, primo de balsero cubano rescatado en altamar, tras 10 días a la deriva, dice:

“Yo me enteré por mi tío, que me llamo para decirme que se había ido y no sabía nada de él. Y yo busqué en Tiktok, que ahí los balseros suben videos cuando llegan y no encontré nada”.

Hasta que en las redes sociales vieron el video donde un hombre se acerca en su embarcación a un balsero en alta mar y le ofrece una botella de agua. Adrian enseguida reconoció a su primo: julio cesar capote, de 21 años.

“Diez días en el mar, solo, sin tomar agua, sin comida, te deshidratas y puedes morir, gracias a dios lo encontraron a tiempo. Porque si hubieran pasado los días no sé qué hubiese pasado”, dice Adrián.

El joven había salido en esta embarcación desde playa herradura, en Mariel, junto a otras tres personas que lamentablemente perdieron la vida durante la travesía. El hombre que le ofreció ayuda llamó a las autoridades y julio cesar fue rescatado cerca de Key Biscayne, paramédicos lo transportaron al hospital Jackson Memorial.

“En cuanto me avisaron cogimos ropa para llevársela, pero no nos dejaron pasar”, dice Adrián.

Desde Cuba, su madre nos dijo que ha sido una pesadilla que aún no termina.

Yudeisy Capote, mamá de balsero, dice: “ahora que lo encontraron estoy un poco más aliviada. Pero completa no estoy, porque uno de los desaparecidos es mi hermano”.

La familia no sospechaba de esta travesía de lo contrario, dicen, lo hubiesen evitado.

“Estoy loco por verlo, por escuchar su voz, por saber que está bien”, dice Capote.