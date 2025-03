Exclusiva: Habla mujer acusada de operar sin licencia centro de recuperación de cirugías plásticas

Por primera vez, cámaras de televisión entran a la casa de recuperación de cirugías plásticas Oasis Retreat en Miami-Dade. Mónica García, encargada del local invitó al equipo de Telemundo 51 Investiga una semana después de que ella y su hija Laura, la dueña de Oasis, fueran arrestadas por la oficina del sheriff del condado.

“Lo único que queremos es trabajar, que no se nos miren como si fuéramos unas criminales”, dice García.

Mónica y Laura son acusadas de operar un centro de recuperación de cirugías plásticas sin licencia y de desechar residuos médicos de manera ilegal en otra casa de Miami-Dade, acusaciones que niegan. Nuestras cámaras estuvieron presentes cuando detectives allanaron ese lugar en enero, dos años después de que Mónica fuese arrestada allí mismo bajo cargos similares.

“Esta persona se ha arrestado anteriormente y se le han presentado cargos por la misma razón que estamos nosotros aquí hoy”, dijo el Detective Angel Rodríguez, portavoz de la oficina del Sheriff de Miami-Dade el día del operativo policial.

“En esa casa yo estuve si, actuando hace alrededor de dos años atrás cuando en aquel momento no teníamos la posibilidad de tener licencia”, explica Mónica García.

Pero ella dice que, a diferencia de ese caso, que culminó con García completando un programa de desviación previo al juicio, en esta ocasión, estaba operando el centro de recuperación Oasis Retreat con licencia, pero debido a una tubería rota, tuvo que evacuar a las mujeres y logró ubicarlas en otro centro licenciado.

“Estando ahí tuvimos una situación con el transformador de la FPL. Tuvimos que volver a re-evacuar a estas pacientes”, explica Mónica García, quien dice que no tuvo más opción que ubicarlas en la casa allanada, que admite, no estaba licenciada pero que asegura que la habilitó con personal entrenado para evitar tragedias como muertes que hemos reportado en otras casas de recuperación del sur de la Florida.

Mónica dice que ella está a favor de la regulación adecuada de este tipo de negocios, pero alega que la regulación actual las obliga a cumplir con los requisitos de un hogar de vida asistida, no un sitio de recuperación a corto plazo, algo -que asegura-, necesita su propia regulación debido a la demanda por este tipo de servicio.

“Esto no lo va a parar nadie. Esto es una necesidad que tenemos en Miami. Lo que es (el) condado Dade es la capital de la cirugía cosmética en los Estados Unidos y nosotros lo único que hacemos es respaldar”, dice Mónica.

Efectivamente, la misma Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos ha tildado a Miami como la capital de las cirugías plásticas del país, pero cambiar las regulaciones de los centros de recuperación es algo que Mónica dice recaería en la legislatura estatal.

Mientras tanto, ella y su hija ahora luchan contra los cargos policiales y la decisión de la Agencia Estatal para la Administración de la Atención Médica o AHCA de no hacer permanente una licencia provisional que tenía Oasis Retreat, dejando al centro sin licencia.

Nuestro equipo no ha recibido quejas o reportes de Oasis Retreat. La licencia que tenía este centro le había sido otorgada de manera provisional porque Laura García había comprado el centro de otra persona que tenía licencia y AHCA estaba procesando el cambio de nombre, pero al final, la agencia decidió no otorgarle una licencia permanente a Oasis diciendo que no pasaron las revisiones estatales, ellos dicen que están disputando esa decisión.