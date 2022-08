Habla el hombre golpeado brutalmente en Hollywood Beach

Las imágenes cuentan por si solas la brutalidad del hecho sucedido hace unas semanas en una playa de Hollywood, donde un hombre recibió una brutal golpiza por parte de dos parejas con las que inició una discusión, pero todo terminó en una pelea.

En el suelo, de rodillas y recibiendo golpes a diestra y siniestra, quedó la víctima, quien por más de 5 minutos estuvo inconsciente tras lo sucedido.

La víctima, identificada como Wilber Nodarse, prefiere ocultar su rostro, y aunque no guarda rencor a su atacantes, pide que se haga justicia por las lesiones provocadas, dice que "realmente no me acuerdo de nada, de hecho tuve como dos o tres semanas que no recuerdo cómo llegué que me pasó, fue un accidente".

La víctima de la agresión que fue captada en video quedó con "fractura de la mandíbula, golpes en la cabeza, un diente que me sacaron y muchas lagunas mentales", según el mismo confiesa.

Al poco tiempo de lo sucedido, llegó la policía de Hollywood, y encontró al hombre sin conocimiento. Le habían arrancado de golpe un diente y tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital cercano.

Por su parte, Mayra Nodarse, esposa del hombre agredido revela haber tenido "mucho miedo porque yo pensé incluso que me lo habían matado, estaba inconsciente nunca en mi vida había visto eso y no puedo ni ver el video porque me da cosa".

La policía de Hollywood que recientemente reveló el video, dijo que el incidente ocurrió el 19 de junio pasado, el día de los padres, en las afueras de un baño público en la zona de la playa, en la calle Tayler y North Broadwalk, en Hollywood

Elaine Cárdenas, nuera del hombre agredido, dice que "todo pasó porque mi niño de 5 años quería usar el baño, el fue con el abuelo y entonces el muchacho que estaba delante estaba skipiando (colando) a todo el mundo y en es momento mi suegro le dice yo espero por todos ustedes".

Buscan a sospechosos de brutal golpiza en la playa de Hollywood

Elaine cuenta que la situación escaló a una disputa verbal, con agresiones físicas.

"Me tumbaron el coche de mi hijo de 5 meses. Ahí fue cuando ya todo se fue de control, le empezaron a caer arriba a mi esposo, que no sale en el video porque en ese momento no grabaron, mi suegra le toca la puerta a su esposo. 'Apúrate, apúrate, que le están cayendo arriba a Steven y él salió del baño a defender a mi esposo", recuerda la mujer en torno a lo sucedido.

E resto de lo ocurrido, quedó registrado en un video de celular cómo evidencia que ahora usa la policía para encontrar a los presuntos agresores.

"Demasiado trauma que no lo puedo ver mi nieto solo hace mirarme y decir 'abuelo estás bien' y él se recuerda de todo", precisa la víctima, mientras su nuera Elaine Cárdenas, dice que a su hijo: "tú le preguntas y me dice: 'si mami el calvo le estaba cayendo arriba a mi abuelo y queremos que esas personas paguen lo que hicieron y que vayan a la cárcel".

La policía de Hollywood está pidiendo al público que se comunique con ellos si conocen a las personas en el video, o que llamen a Crime Stoppers del condado de Broward al 954-493-TIPS.