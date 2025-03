Habla el anciano agredido por un bombero de 23 años tras discusión por espacio de estacionamiento

Una discusión por un espacio de estacionamiento terminó con un hombre de 70 años en el suelo y un joven bombero tras las rejas. Esta noche hablamos en exclusiva con la víctima, quien nos contó su versión de lo ocurrido y mostró las heridas que sufrió.

Una simple salida a pescar terminó en violencia. Según la policía, un joven de 23 años empujó a un anciano en medio de una discusión por un estacionamiento en una tranquila comunidad del suroeste de Miami-Dade.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, en la intersección de la 125 Place y la 147 Terrace. Fernando Herrera, según el informe del arresto, empujó a Fernando Cárdenas, un hombre de 70 años, provocando que cayera al piso y sufriera heridas en la espalda.

“Yo simplemente le dije que no podían estacionar ahí, que usaran los espacios de visita … y sin decir nada, vino y me empujó fuerte. Caí al piso", relata Fernando Cárdenas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La víctima dice que nunca pensó que algo tan simple como una recomendación terminaría en un acto de violencia. “Mire cómo me dejó… esto no es justo, uno ya no puede ni hablar sin que lo agredan.”

La policía de Miami-Dade detuvo a Herrera poco después del incidente. El joven admitió haber empujado al anciano y ahora enfrenta un cargo de agresión a una persona de 65 años o más, un delito grave en Florida. La jueza le impuso una fianza de cinco mil dólares.