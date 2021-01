Guía de la vacuna COVID-19: cómo vacunarse en los condados Miami-Dade y Broward

La vacuna contra el COVID-19 está oficialmente ya poniéndose en el estado de la Florida desde hace un mes. Si usted, un familiar o un amigo tiene 65 años o más, o es un trabajador de atención médica de primera línea, tiene la máxima prioridad para recibir la inyección contra el coronavirus.

Si cumple con los criterios para recibir la vacuna y reside en los condados de Miami-Dade o Broward, debe saber que se han habilitado varios lugares donde puede vacunarse. Sin embargo, debido a la abrumadora demanda y el escaso suministro de la vacuna, las citas disponibles aún son muy limitadas.

Los funcionarios recomiendan consultar las páginas de las redes sociales para obtener la información más reciente sobre las citas disponibles. El condado de Miami-Dade, por ejemplo, publica regularmente en Twitter cuando se abren periodos disponibles para realizar citas y tomar las vacunas. Haga click aquí para ver el Twitter del condado de Miami-Dade, y click aquí el Twitter de Broward.

A continuación, le indicamos cómo puede vacunarse en los condados de Miami-Dade y Broward. Aunque le alertamos que debido a la gran demanda, los espacios para citas se llenan rápidamente. Por lo que debe consultar periódicamente los sitios para saber las vacantes.

¿Cómo me vacuno en el condado de Miami-Dade?

Para programar una cita para vacunarse contra el COVID-19 en Miami-Dade, haga click aquí para visitar la página de vacunas del condado, que también incluye información sobre quién es elegible y dónde encontrar vacunas.

Según el Departamento de Salud de Florida, las citas son limitadas y solo están disponibles para personas mayores de 65 años o más. Haga click aquí para concertar una cita.

El sitio web de registro también está disponible en español en miamidade.gov/vacuna y en creole haitiano en miamidade.gov/vaksen.

Además de las personas mayores de 65 años, las citas también están disponibles para el personal y los residentes de los centros de cuidados a largo plazo y los trabajadores de la salud que laboran directamente con pacientes en ciertas instalaciones de Miami-Dade.

Consulte la lista a continuación para obtener información sobre dónde puede vacunarse. No se aceptarán personas sin tener cita previa.

TROPICAL PARK

Dirección: 7900 SW 40th St, Miami, FL 33155

Son elegibles: Residentes de 65 años o mayores de esa edad.

Para hacer una cita: Tropical Park es el primer sitio de vacunación en automóvil de Miami-Dade. Las citas se pueden hacer en línea a través del portal principal click aquí.

ZOO MIAMI

Dirección: 12400 SW 152nd St, Miami, FL 33177

Son elegibles: Residentes de 65 años o mayores de esa edad.

Para hacer una cita: Las citas se pueden hacer a través del sitio web principal en Miami-Dade, click aquí.

HARD ROCK STADIUM EN MIAMI GARDENS

Dirección: 347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056

Son elegibles: Residentes de 65 años o mayores de esa edad, así como trabajadores de primera linea del sistema de salud.

Para hacer una cita: Llame al 1-888-499-0840 o TTY al 1-888-256-8918

MOUNT SINAI MEDICAL CENTER

Son elegibles: Residentes de 75 años o mayores de esa edad.

Para hacer una cita: Llama al (305) 674-2312 de 8 a.m. a 5 p.m. entre semana, o de 8 a.m. a 1 p.m. los fines de semana. Todos los pacientes deben llevar a la cita una identificación emitida por el estado de la Florida.

JACKSON HEALTH SYSTEM

Son elegibles: Residentes de 65 años o mayores de esa edad.

Para hacer una cita: Click aquí para programar una cita.

¿Cómo me vacuno en el condado de Broward?

En el condado de Broward, los residentes de 65 años o más pueden comenzar a programar citas visitando browardcovidvaccine.com, o haciendo click aquí.

Al igual que Miami-Dade, el condado de Broward no acepta pacientes sin cita previa. Vea a continuación una lista de los sitios de vacunación administrados por el condado.

TRADEWINDS PARK

Dirección: 3600 W Sample Rd, Coconut Creek, FL 33066

Horario: Domingo a Jueves de 8AM a 4PM. (Viernes y Sábado permanece cerrado)

VISTA VIEW PARK

Dirección: 4001 SW 142nd Ave, Davie, FL 33330

Horario: Domingo a Jueves de 8AM a 4PM. (Viernes y Sábado cerrado)

MARKHAM PARK

Dirección: 16001 W State Road 84, Sunrise, FL 33326

Horario: Domingo a Jueves de 8AM a 4PM. (Viernes y Sábado está cerrado)

HOLIDAY PARK

Dirección: 1150 G. Harold Martin Drive, Fort Lauderdale

CENTRAL REGIONAL PARK:

Dirección: 3700 NW 11th Place, Lauderhill

CORAL SQUARE MALL

Dirección: 9469 W Atlantic Blvd, Coral Springs, FL 33071

Horario: De Lunes a Viernes, entre 8 a.m. y 5 p.m.

Información adicional: El sitio de vacunación en Coral Square Mall es un sitio sin cita previa, tampoco es un drive-thru. Sin embargo, las citas aún deben hacerse a través de browardcovidvaccine.com. Los funcionarios dijeron que las citas no estarán disponibles a través del portal FDOH para el sitio de Coral Springs hasta que puedan trabajar con su actual atraso.

Algunos hospitales y clínicas de Broward también ofrecen vacunas para personas mayores y personas de la comunidad. Consulte la lista a continuación para obtener más información y todos los criterios de elegibilidad.

INTER MIAMI CF STADIUM AT LOCKHART PARK

(Broward Health se está asociando con el Inter Miami y la ciudad de Fort Lauderdale para administrar las vacunas en este lugar).

Dirección: 1350 NW 55th St, Fort Lauderdale, FL 33309

Son elegibles: Personas mayores de 65 años o más; personal acreditado de las oficinas del sistema de salud de Broward; EMS; proveedores de atención médica comunitarios no acreditados que no tienen acceso a la vacuna, así como el personal de su oficina.

Para hacer una cita: Pacientes deben registrarse en BrowardHealth.org para ser elegible para la vacunación.

CLEVELAND CLINIC

Dirección: 2950 Cleveland Clinic Blvd, Weston, FL 33331

Son elegibles: Seniors ages 65 and over; first responders; those with high-risk medical conditions. The clinic requires an order from your healthcare provider if you’re under 65 years old, as well as credentials if you’re a health care worker.

Para hacer una cita: Cleveland Clinic is urging patients to sign up for appointments using MyChart. Create an account by clicking here.

Direct registration for patients 65 and over is also available on the website here, although the option will only be active when vaccine supply is available.

You can also call Cleveland Clinic Weston at 954-659-5950 to make an appointment. Hours are Monday - Friday, 7 a.m. - 6 p.m.; and Saturday, 8 a.m. - Noon. The phone line is closed on Sunday.

MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM

Dirección: 3501 Johnson Street, Hollywood, FL 33021

Horario: De 12 pm a 7:30 pm los lunes. Y de 9 a.m. a 4:30 p.m. de martes a viernes.

Dirección: Memorial Specialty Pharmacy, 9581 Premier Pkwy, Miramar, FL 33025

Horario: De 9 a.m. a 5:30 p.m. De lunes a sábado.

Son elegibles: Personas mayores de 65 años o más; personal de primer línea; aquellos con condiciones médicas de alto riesgo. La clínica requiere una orden de su proveedor de atención médica si es menor de 65 años, así como credenciales si es un trabajador de la salud.

Para hacer una cita: Memorial dijo que comenzaría a permitir citas para obtener la vacuna Pfizer BioNtech a través del My Chart system o llamando al 954-276-4340. Puede llamar de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes para concertar la cita. Las personas pueden experimentar tiempos de espera más largos de lo normal debido al alto volumen de llamadas.

Otros números de importancia:

Llame a la línea Nurse Connect del Broward Health al (954) 759-7500 para obtener más información sobre la vacuna COVID-19.

para obtener más información sobre la vacuna COVID-19. El Departamento de Salud de Florida tiene un Centro de Llamadas que responde las 24 horas y los 7 días de la semana, disponible para preguntas sobre COVID-19. El número para llamar es 1 (866) 779-6121 o por correo electrónico al: COVID19@flhealth.gov.

No cumplo con los criterios actuales. ¿Cuándo puedo vacunarme? Puede utilizar la herramienta a continuación para tener una idea de cuál es su situación en lo que respecta a la aplicación de la vacuna.