Guardia nacional suspende participación en sitios de pruebas

Las protestas que se han escenificado en varias partes del país en rechazo a la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, ha conllevado a que la Guardia Nacional suspenda su ayuda en los sitios de pruebas del covid 19, muchos de ellos ubicados en el condado Collier del suroeste de la Florida.

Una importante alianza que permitía la organización y logística en los sitios de pruebas del coronavirus se ha visto afectada por las manifestaciones públicas, y es que de momento la Guardia Nacional no prestara colaboración al Departamento de Salud en los referidos sitios.

Esta participación de militares en los lugares de realización de pruebas del Covid-19 no la veremos por ahora, pues los efectivos han sido enviados a otras partes del estado y del país para ayudar a las fuerzas del orden en medio de las protestas que se han tornado violentas en algunas ciudades, y aunque no es el caso de Naples, en el condado Collier, donde las manifestaciones hasta el momento no han terminado en violencia, de igual forma se ve afectado por la suspensión, pero las autoridades de salud aseguran que continuaran las jornadas..

Y es que la colaboración entre la guardia nacional y el departamento de salud de Collier conllevo a la realización de miles de pruebas en ciudades como Immokalee y al norte y este de Naples

El departamento de salud dice estar preocupado por las protestas en medio de una pandemia. Las pruebas que realiza el condado son gratuitas

Los lugares del condado Collier donde usted puede hacerse la prueba del coronavirus son estos:

SITIOS DE PRUEBAS:

Naples Main Office

3339 Tamiami Trail East

Suite 145 Bldg H

Naples, FL 34112

• 239-252-8200

• Info.DOHCollier@flhealth.gov

Immokalee Office

419 North First Street

Immokalee, FL 34142

• 239-252-7300

• Info.DOHCollier@flhealth.gov