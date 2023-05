Grupos pro-inmigrantes rechazan en Miami la nueva ley firmada por DeSantis

MIAMI.- Representantes nacionales y estatales de grupos pro-inmigrantes protestaron y rechazaron en Miami "la nueva ley antiinmigrante" que el gobernador Ron DeSantis firmó este miércoles.

El grupo, que se reunió este jueves en la Torre de la Libertad en Biscayne Boulevard, señala que la legislación firmada por el gobernador, "hace más difícil la vida de aproximadamente 775,000 inmigrantes indocumentados de Florida, así como la de los muchos residentes del estado, que los emplean y dependen de ellos".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Adelys Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, dijo que la ley es un "ataque directo contra cada inmigrante que llega al estado".

"Es el desprecio a todo el esfuerzo, a todo lo que hemos construido durante tantas décadas, porque todos aquí, la inmensa mayoría, ha llegado aquí sin documentos, esa es la verdad", agregó Ferro.

Dijo que la medida es un ataque a las familias y residentes que han crecido en base "a la lucha para lograr una estabilidad y los documentos en este país".

Los participantes en la conferencia de prensa instaron a los floridanos que apoyan a los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, a que llamen a sus miembros del Congreso en Washington y los exhorten a apoyar un camino hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de residentes indocumentados del país que pagan impuestos y contribuyen a la economía.

Las organizaciones participantes en la conferencia de prensa son Venezuelan American Caucus, Miami Freedom Project, Florida Immigration Coalition, American Business Immigration Coalition (ABIC) Action, National Latina Institute for Reproductive Justice, We Count, Miami Freedom Project, Miami Worker’s Center, Farmworker Association of Florida, Florida Student Power Network, American Friends Service Committee.

De acuerdo con un comunicado de prensa de las organizaciones, Florida sufre una grave escasez de mano de obra en industrias clave como la enfermería, la atención médica domiciliaria, la construcción, la agricultura y los restaurantes y la hotelería, y os inmigrantes constituyen más de una cuarta parte de la fuerza laboral de Florida.