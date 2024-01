Grupo de mujeres viaja a Miami en solidaridad con menor de 13 años acusado de matar a su madre

Un grupo de mujeres se presentó en las afueras de la corte de Miami-Dade esta mañana, donde se sigue el caso de Derek Rosa, adolescente acusado de asesinar a su madre en octubre del año pasado en un apartamento de Hialeah y pidieron una investigación a fondo.

En solidaridad con el caso se reunieron estas de personas en las afueras de la corte. Desde varias partes del país viajaron estas madres. Dicen creer que Rosa es inocente. Además, abogan para que no sea juzgado como adulto.

Derek Rosa está acusado de apuñalar mortalmente a su madre Irina Garcia, mientras ella dormía el pasado 12 de octubre en su apartamento de Hialeah.

El adolescente de 13 años se declaró no culpable, tras confesarle a la policía haberla apuñalado, revelando incluso escalofriantes detalles del asesinato.

Ariana Reyes, una de las mujeres que se encontraba en las afueras ofreció algunas declaraciones y respondió a la pregunta: ¿Hay algún motivo en particular porque piensas que es inocente?

“Miré el video, miré el 911 call, pero también oí los sustos, el grito”, dijo. “Siento que fue manipulado por el que sea”, dijo Reyes.

Cuentan que algunas viajaron desde Texas, desde Carolina del Sur, desde Chicago.

Dalgi Reyna señala que “la adolescencia es una etapa muy fuerte, difícil porque es un niño de 13 años, porque no veo todo claro. Hay muchas incongruencias en el caso, cosas que no coinciden”.

“Se me hace muy difícil poder hablar, las lágrimas no me dejan. Es un dolor muy profundo”, señala Mónica López, otra de las presentes.

Este viernes la defensa de Rosa iba a presentar una moción en corte para declarar al joven como indigente, lo que quiere decir que no podría pagar su representación legal.

“Es una moción que usa la defensa para obtener que el gobierno pague los gastos de defensa como investigador, gastos de declaración bajo juramento, etc.”, explica Albert Quirantes, abogado criminalista.

Rosa vivía con su madre, su padrastro, y su hermanita de apenas dos semanas de nacida, quien, según las autoridades, dormía en su cuna en el momento del crimen.

Rosa deberá regresar a corte el próximo 2 de febrero.