Gran jurado revela informe del colapso de Surfside

Cómo prevenir otro desastre como el de Surfside, esa fue la meta de una investigación del Gran Jurado de Miami Dade, que acaba de revelar un informe con recomendaciones que incluyen cambios drásticos sobre cómo se administran los condominios en el sur de la Florida.

Han pasado casi seis meses desde que 98 personas murieron en el colapso parcial del Champlain Towers y varias agencias aún están trabajando para determinar las causas de la tragedia. El Gran Jurado de Miami-Dade acaba de revelar un informe sobre cómo prevenir que algo tan terrible se repita.

Es la pregunta que todos nos hacíamos una y otra vez: ¿cómo esto pudo ocurrir? seguida de otra pregunta: ¿qué se puede hacer para que no ocurra otra vez?

El gran jurado de Miami Dade ofrece 40 recomendaciones, que incluyen cuándo se deben recertificar los edificios, y con cuánta frecuencia deben ser inspeccionados.

Julio Robaina, exrepresentante estatal se dedicaba a leyes de condominios y ahora trabaja con Legisladores estatales y el gobierno del condado para hacer cambios.

“Todo el mundo se ha puesto de acuerdo, el condado Miami Dade y e estado que 40 años es mucho tiempo para hacer las inspecciones”.

En vez de ser recertificados cada 40 años el informe de gran jurado recomienda que las inspecciones comiencen 15 años después de la construcción.

La alcaldía de Miami Dade está de acuerdo en someter a los edificios a certificación en menos tiempo y se ha enfocado en después de 30 años con inspecciones más frecuentes.

“El condado tiene los cursos el personal para poder implementar todo esto. Hemos hecho ahora en este presupuesto más posiciones para ayudar con la rectificación, pero estamos con más empleos ya ingenieros y quieren trabajar con nosotros tenemos puestos”, dijo la alcaldesa.

Otras recomendaciones requieren cambios en las leyes estatales, como eliminar la ley que permite que las asociaciones de condominios no tengan fondos en reservas, para emergencias. Se espera que esta recomendación se ampliamente aceptada.

“Si no hay reservan tienen que mini con unos special assessments que se demora y se demoran años para poder recolectar los fondos y no se puede hacer el trabajo en forma de emergencia porque no hay plata y los bancos no prestan dinero para ese tipo de obra”, dijo Robaina.

La Comisión de Miami-Dade tiene un comité dedicado el tema.

“Todo esto va a ser más costoso vivir en un condominio por eso estamos pidiendo asistencia el gobierno federal”, dice Raquel Regalado.