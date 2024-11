Son al menos cinco, los floridanos elegidos por Trump para su segundo gobierno

MIAMI, Florida - "Retiraré mi nombre de la consideración para servir como Fiscal General", publicó el 21 de noviembre el ahora ex representante de Florida Matt Gaetz en las redes sociales. "El Departamento de Justicia de Trump debe estar listo y en su lugar desde el primer día".

Gaetz se retiró cuando quedó claro que las acusaciones de mala conducta sexual y una investigación relacionada del Comité de Ética de la Cámara de Representantes iban a hacer casi imposible que lo confirmaran como el principal funcionario de aplicación de la ley del país. No regresará al Congreso.

El equipo de Trump no se inmutó y rápidamente encontró a otro fiscal general que tenía dos rasgos que compartían Gaetz y un número cada vez mayor de miembros del personal y designados del gobierno anterior: lealtad a Trump y una sólida reputación en Florida.

Apenas seis horas después de que Gaetz retirara su nombre, Trump anunció que había elegido a la ex fiscal general de Florida en dos mandatos Pam Bondi, una fiel aliada de Trump que lo ayudó a difundir afirmaciones infundadas de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

El hecho de que dos floridanos hayan sido elegidos por separado para desempeñar el importante papel de fiscal general es una instantánea de cómo los primeros días de la segunda etapa de Trump en la Casa Blanca estarán fuertemente influenciados por el personal y los designados políticos de su estado adoptivo, además de elevar a algunos de los cabilderos más destacados del estado. Es un reflejo directo de cómo se ha reorientado el papel de Florida en el escenario político nacional en los últimos ciclos electorales.

Florida, que alguna vez fue el estado clave más grande del país, ahora está repleto de aliados de Trump y es un territorio cómodo para los republicanos. Es un estado en el que Trump ganó por más de 10 puntos porcentuales, frente a su victoria por tres puntos en 2020.

“Florida se convirtió en un gobierno en el exilio para el mundo de Trump”, dijo el presidente del Partido Republicano de Florida, Evan Power, sobre el hecho de que Trump haya convertido a Mar-a-Lago en un lugar central de su vida política posterior a la Casa Blanca. “Si a eso le sumamos los éxitos conservadores que hemos tenido en Florida y el hecho de que el estado tiene una bancada republicana muy profunda a nivel federal, no sorprende que se haya convertido en el epicentro”.

LA ELECCIÓN DE BONDI

“Tenía sentido desde el primer momento en que Gaetz se retiró”, dijo un aliado de Trump familiarizado con el proceso. “A Trump le gustaba desde 2016, y creo que siempre iban a encontrar un lugar para ella en el gobierno. Esto simplemente abrió esa puerta”.

“Sucedió tan rápido porque tenía mucho sentido”, agregó la persona.

La rápida selección de Bondi también fue una indicación de cómo Trump ve el papel del fiscal general, especialmente mientras prepara una oleada de acciones ejecutivas del Día 1, muchas de las cuales se espera que enfrenten desafíos legales.

“Necesitas un Fiscal General el Día 1 para poder ejecutar tu plan”, dijo un funcionario de Trump. “Puede que ese no sea el caso de todos los departamentos del Gabinete, pero es el caso aquí”.

AL MENOS CINCO FLORIDANOS

Al menos cinco floridanos han sido elegidos por Trump para puestos importantes, entre ellos Gaetz y Bondi, el senador Marco Rubio para secretario de Estado, el representante de Florida Mike Walz para asesor de seguridad nacional y el ex representante de Florida Dave Weldon para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Florida tiene una enorme reserva de talentos, así que nada de esto me sorprende”, dijo el cabildero Nick Iarossi, con sede en Florida, que recaudó dinero para la campaña de Trump y él mismo fue anunciado como director gerente de la empresa de cabildeo BGR Group con sede en Washington después de que Trump ganara. “Me sorprende un poco que otros estados no estén presionando más, pero simplemente no lo están haciendo”.

“Pero eso tiene sentido hasta cierto punto”, agregó Iarossi sobre el estado en el que Trump ganó fácilmente. “Trump no está tratando solo de recompensar a los estados que lo ayudaron políticamente, sino encontrar personas que sean leales a él y estén alineadas filosóficamente. Está tratando de hacer las cosas”.

Algunos de los principales ayudantes de Trump en la Casa Blanca también son floridanos. Su jefa de gabinete será Susie Wiles, una veterana agente de Florida que dirigió las dos primeras campañas de Trump en ese estado, y James Blair, un veterano adjunto de Wiles, quien fue elegido para servir como asistente del presidente y subdirector de gabinete para asuntos legislativos, políticos y públicos.

Es la continuación de una campaña presidencial con sabor a Florida que fue liderada por Wiles, con Blair como su director político, el encuestador con sede en Florida Tony Fabrizio sirvió como uno de los principales encuestadores y los veteranos agentes del Partido Republicano de Florida Brian Hughes, Danielle Alvarez y Alex García en varios roles de asesoría de alto nivel.

El hilo conductor que los une a todos, en su mayor parte, es Wiles. Ella ha sido durante mucho tiempo una de las principales asesoras de Trump, sirviendo como su copresidenta de campaña de Florida durante sus primeras dos contiendas y copresidenta de la campaña nacional durante su candidatura a 2024.

Gran parte de la influencia de Florida, más allá del hecho de que el propio Trump vive en el estado y se ha involucrado personalmente en su política, fue impulsada por ella, ya que contrató a diputados de confianza y antiguos asociados para completar la campaña, y ahora los primeros días del gobierno.

"Susie trae consigo un enfoque de Florida sin lugar a dudas", dijo Brian Ballard, un cabildero con sede en Florida y recaudador de fondos de Trump. "Ella es una jugadora nacional, pero claramente tiene importantes raíces y conexiones en Florida. “La gran cantidad de gente de Florida que se ve yendo al gobierno se debe en gran parte a ella”.

La firma de Ballard, Ballard Partners, contaba anteriormente entre sus cabilderos a Wiles y Bondi, quien se unió a la firma después de que se le extinguiera el mandato de su puesto como fiscal general de Florida.

Además, después de la victoria electoral de Trump, Continental, una firma de cabildeo con sede en Miami dirigida por Carols Trujillo, quien se desempeñó como embajadora ante la Organización de los Estados Americanos durante el primer gobierno de Trump, abrió su primera oficina en Washington. Esa oficina estará dirigida por Katie Wiles, la hija del nuevo jefe de gabinete del presidente.

“No son solo ellos”, dijo a NBC News un cabildero de Florida de larga trayectoria. “Se puede ver en varias áreas, a medida que más y más pesos pesados ​​de Florida se unan al mundo de Trump, tendrá un impacto positivo en los cabilderos de Florida, incluso aquellos que pueden no tener una presencia tradicional en DC”.