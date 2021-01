Cancela vuelos entre Cuba y Guyana por COVID-19

Decenas de familias en Miami recibieron una terrible noticia. Sus familiares en Cuba no podrán asistir a la entrevista consular para la reunificación familiar en Guyana.

“Hicimos la operación, Cuba aprobó todo, con horario de salida, y en la tarde de hoy las autoridades, con motivos del COVID, cancelaron ese vuelo y otros planificados”, explica la agencia Café Travel.

“Lograr la entrevista de mi hija fue bien difícil, yo la reclamé como ciudadano americano y me he demorado 3 años para poder traer a mi hija. Como me voy a sentir, impotente, porque no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada”, dice un afectado.

La administración Trump cerró parcialmente la embajada en la habana, por lo tanto, para obtener la visa de inmigrante deben viajar hasta la capital de Guyana.

La única opción que tenían sobre la mesa se desvaneció. Edel hace un año que no ve a su esposa. Y está desesperado

“Detrás de todo esto hay una maquinaria política, negarle la salida para presionar al presidente para que abra la embajada. No es más que política y cuestión de dinero”, dice uno de los afectados.

Mas de 150 pasajeros estaban volando a Guyana para la entrevista de la reunificación familiar.

El gobierno cubano le envió una carta a la agencia notificándoles la cancelación, sin avisarles de una solución para los afectados y dando una sola razón.

La única solución hasta ahora, para algunas personas, es otro vuelo para febrero, programado hacia Guyana con escala en Cancún, que hasta el momento no ha sido cancelado, pero temen de que tambien pueda ocurrir.