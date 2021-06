NYT: el gobierno de Biden planea medidas que faciliten la inmigración legal a EEUU

El gobierno del presidente Joe Biden está preparando una serie de medidas para facilitar la inmigración legal a Estados Unidos, tras años de endurecimiento durante el mandato de Donald Trump.

La mayoría de los cambios en la mira del mandatario no necesita la aprobación del Congreso.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Según se divulgó en un artículo del diario The New York Times, entre las medidas que Biden tiene en mente poner en marcha se encuentra la agilización de los trámites migratorios, muchos de los cuales enfrentan largas demoras.

Esta agilización, una parte central del paquete de medidas conocido como D.H.S. Plan to Restore Trust in Our Legal Immigration System (El plan del DHS para restaurar la confianza en nuestro sistema legal de inmigración), incluiría la eliminación de requisitos y la expansión de entrevistas virtuales y las solicitudes electrónicas.

EL GOBIERNO AGILIZARÁ LOS TRÁMITES QUE ENFRENTAN DEMORAS

Otra medida incluye al programa de visas de trabajo conocido como H-1B, que Biden quiere reimpulsar para beneficio de las empresas que necesitan de empleados con talentos especiales.

Biden también tiene en mente ofrecer el asilo a quienes sufran de violencia familiar o a sus familiares que hayan sido perseguidos. La protección fue suspendida durante el mandato de Trump.

Familiares de ciudadanos estadounidenses califican para la residencia.

El presidente intentará además la expansión de los beneficios migratorios para los refugiados LGBTQ de países donde son perseguidos o donde las uniones gay no son reconocidas.

Otra de las medidas incluidas en el borrador apunta a la residencia permanente para aquellos migrantes que asisten a las autoridades policiales o testifican en las cortes penales.