Gobernador DeSantis inaugura sesión legislativa

A partir de hoy los senadores y representantes de la Florida se dan cita en el capitolio del estado para votar sobre leyes y aprobar un presupuesto que impactará los bolsillos y las vidas de los residentes de la Florida durante el próximo año fiscal.

Esta sesión legislativa comenzó sin ninguna restricción o medida por los contagios de COVID y durante su discurso sobre el Estado del Estado que da inicio oficialmente a la sesión, el gobernador nol mostró preocupación alguna, sino resaltó los logros de su administración al lograr, en sus palabras, que la Florida “sea el estado más libre de la nación”.

La Florida es un estado libre, ese fue el lema del mensaje del Gobernador a dar inicio a la sesión legislativa.

“Hemos protegido el derecho de ganarse la vida de nuestros ciudadanos, la habilidad de que nuestros negocios prosperen y que nuestros niños salgan adelante”, dijo.

Mientras la mayoría abrumadora Republicana respondía con aplausos, la minoría demócrata, apunta a otra realidad.

“Dile que todo está bien a la persona que no puede encontrar dónde vivir, dile que todo está bien y súper libre a la persona que le llega la cuenta de seguro y todos los añosy que está haciendo aquí Tallahasee, nada, porque todo es politiquería para una futura candidatura a la presidencia”, dice Aneette Taddeo.

Pero el gobernador afirma que está completamente entregado al futuro de la Florida y presentó un presupuesto de 99.7 mil millones de dólares para que se apruebe, que incluye aumentos salariales para los agentes de la ley estatales. Otra ronda de bonos de mil dólareses para todos los maestros y un recorte en el impuesto sobre la gasolina. Y el gobernador también pide algunas leyes sobre la educación, como que la Florida prohíba que la teoría critica de la raza se infiltre en la enseñanza de las aulas.

“Esto es una teoría basada en el marxismo que le enseña a los estudiantes que este es un país racista, que la gente simplemente por ser blanca es racistas”, dijo Manny Díaz.

“Aquí en la Florida no se enseña eso”, dice Taddeo. “Esto ocurre en la Florida donde es la perspectiva de los maestros, no lo vas a encontrar en los libros, no lo vas a encontrar en el currículum”.

“A muchos padres de familia les está costando más encontrar quién va a cuidar a sus niños al regresar a trabajar, por eso yo estoy proponiendo expandir el pre-k a todo el día no solo 3 horas al día”.

Mientras que la alcaldesa de Miami Dade viajó a Tallahassee a luchar por fondos y por su derecho a administrar el condado sin la interferencia del estado.

“Sabemos las necesidades de la comunidad, estamos en contacto con la población y los negocios. Sin interferencia del Estado”, dice

La mayor obligación de la legislatura en los próximos 60 días es el presupuesto y también establecer nuevos distritos escolares, que debido al aumento en la población de la Florida le darán al estado un nuevo escaño en el congreso federal. Y todo en un año electoral, en el cual el gobernador aspira a la reelección.