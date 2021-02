Gobernador DeSantis hace polémica comparación con cifras de contagios de COVID-19 en los niños

Como parte de su lucha contra el COVID-19 en Florida, el gobernador Ron DeSantis recientemente habló de los bajos casos de coronavirus entre niños en comparación a otros estados, aun después del regreso a clases presenciales, pero una investigación del equipo de Telemundo51 y el canal NBC6, encontró que el gobernador no está incluyendo a todos los niños de la Florida.

Todo parece indicar que está comparando los casos en la Florida de niños hasta los 14 años, con relación a otros estados como Illinois y Ohio, donde la información incluye jóvenes hasta los 19 años.

Refiriéndose a las escuelas de la Florida, el gobernador dijo que éstas han permanecido abiertas tanto tiempo como en cualquier otro lugar del país y que entre los casos por niño ocupamos el lugar número 34 entre los 50 estados.

Un reporte de la Academia Americana de Pediatría no coincide con la comparación que hizo el gobernador. En la página 3 el documento marca la Florida en amarillo indicando menores de 14 años y eso quiere decir que una gran mayoría no son alumnos de secundaria. Todos los otros estados a excepción de Utah, incluyen a jóvenes de 17 y hasta 19 años.

Karla Hernández Mats, presidenta de UTD, el sindicato de maestros de Miami-Dade manifestó su molestia al respecto. “Nos sentimos burlados porque sabemos que el gobernador no utilizó toda la data que existe sobre la información que presentó, solo dio un pedazo y esa información es necesaria cuando se están tomando decisiones de como abrir clases”.

El gobernador además publicó en las redes una gráfica alegando que la Florida tenía menos casos pediátricos de COVID-19 que Ohio, Illinois, y California, pero una investigacion de Telemundo51 y NBC 6 encontró que la comparación es inválida.

Para la Florida solo incluyó los menores hasta 14 años. Ohio Illinois y California incluyen jóvenes de 17 y 19 años. Este grupo, según el Dr. Agustín Rivas, un pediatra y profesor de Miami, es el que más contagios está reportando localmente.

A juicio del Dr Rivas, pediatra y profesor del Miami Dade-College medical campus, estos jóvenes “transmiten (el virus) más fácil por razones que no sabemos”.

La investigación de Telemundo51 además reveló que Florida ocupa el puesto número 9 entre contagios pediátricos, que el estado de Ohio no tiene un 4 por ciento menos casos que Florida, como lo indicó el tuit del gobernador, tiene menos del 25 por ciento y que los contagios de niños en Illinois no representan un 42% más que en la Florida. En realidad están casi igual, ademas, el índice de contagio en California no es un 25 por ciento más alto, es más cerca a un 7 por ciento.

Contactamos a la oficina del gobernador sobre esta comparacion errónea y nos comunicaron que si bien puede haber diferencias sutiles en los índices de casos dentro de los diferentes grupos por edad según los estados, estas diferencias no impiden una comparación general.